Lavazza assume: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Lavazza, nota azienda produttrice di caffè è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. In particolare, ad aprile aprirà a Torino un nuovo ristorante gourmet chiamato “Condividere by Lavazza”, dove sono cinque le posizioni aperte da affiancare allo chef Federico Zanasi. I requisiti di cui i candidati devono essere in possesso sono:

diploma turistico o alberghiero o corso specialistico equivalente

esperienza di almeno un anno nel ruolo

buona presenza

Assunzioni Lavazza: le posizioni aperte

I ruoli in cui Lavazza sta cercando personale per il ristorante che aprirà a Torino sono i seguenti:

Chef de Rang

Commis

Responsabile Accoglienza

Capo Partita

Lavapiatti

Sono, inoltre, aperte le selezioni per un Coffee Import Assistant da inserire nella Direzione Operations all’interno della Funzione di Coffee Buying Department (Italy); e per un Sales Manager per la sede di Amburgo, in Germania. Queste e tutte le altre offerte occupazionali dell'azienda sono elencate nella sezione “Lavora con noi” nel sito di Lavazza.

Assunzioni Lavazza: come candidarsi

Le persone interessate a queste offerte possono presentare la propria candidatura collegandosi al sito di Lavazza, e visitando la sopracitata sezione “Lavora con noi” in cui è possibile compilare il form con i propri dati e inviare il curriculum vitae. Sul sito Lavazza sono accolte anche le candidature spontanee per posizioni future.

L'azienda

Da oltre 120 anni Lavazza persegue una visione d’impresa in cui sono centrali la passione per il lavoro, per il prodotto e per il territorio in cui opera. Quattro generazioni di imprenditori hanno contribuito a far crescere l'azienda e a trasformarla in quello che è ora, tenendo sempre fede ai valori ereditati da Luigi: passione, determinazione, impegno, preparazione e onestà.

Questi sono i principi che guidano gli imprenditori ma rappresentano anche quello che cercano in chiunque voglia collaborare con Lavazza che è sempre alla ricerca di nuovi talenti con cui condividere la passione per il caffè e il desiderio di eccellere.