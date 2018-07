Lavazza, bonus da 250 euro a chi fa un figlio (e un premio per chi si sposa)

Un bonus bebè da 250 euro lordi per chi farà un figlio o ne adotterà uno. E' la proposta riservata ai 200 dipendenti dello stabilimento Lavazza di Settimo Torinese, in provincia di Torino. Questo 'incentivo' sarebbe previsto, come confermato da Denis Vayr della Flai Cgil, dall'accordo integrativo per il periodo 2018-2021. Un riconoscimento una tantum che si affianca ad un'altra indennità, sempre da 250 euro, in caso di matrimonio o di unioni stabili riconosciute dall'ordinamento.

La mensilità in più

Il nuovo contratto prevede anche una mensilità in più concessa, una tantum, al 25esimo e al 35esimo anno di servizio, una sorta di premio di anzianità. L'intesa inoltre, approvata quasi all'unanimità nelle assemblee, prevede per quest'anno un premio di circa 3.100 euro legato a performance di gruppo e di stabilimento. Dal 2019 potrebbero scattare assunzioni legate a nuove produzioni.