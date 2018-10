AAA operaio cercasi: i lavori più richiesti che in pochi sanno fare

Ad agosto per la prima volta dal 2012 la percentuale di disoccupazione è scesa sotto il 10%, attestandosi al 9.7%. Il numero dei disoccupati resta però ancora troppo alto: sono oltre due milioni e mezzo gli italiani che vorrebbero lavorare ma non riescono a trovare un’occupazione: si tratta di uno dei dati più alti dei Paesi Ocse. Può sembrare dunque un paradosso che ci siano delle imprese che non riescono a trovare il profilo professionale adatto alle proprie esigenze. Eppure spesso è così.

Ad ottobre, secondo il rapporto Excelsior targato Unioncamere e Anpal, sono infatti aumentate le imprese che programmano assunzioni, ma è aumentata anche la difficoltà di far incontrare domanda e offerta di lavoro, che tocca il suo massimo dallo scorso anno.

Su circa 370mila contratti di lavoro da stipulare entro fine mese nel settore dei servizi e dell’industria, nel 29% dei casi l’azienda incontrerà delle difficoltà a trovare il lavoratore adatto. Ma ci sono marcate differenze territoriali: si passa da un massimo intorno al 42% di difficoltà riferite alle province di Pordenone, Lecco, Ferrara e Bologna a valori decisamente più contenuti (intorno al 15%) a Brindisi, Benevento, Taranto e Ragusa.

I lavori per cui c'è più richiesta

Al nord dunque si fa più fatica a trovare la figura adatta a ricoprire un determinato ruolo. Ma perché le imprese non riescono a trovare tecnici e impiegati? Secondo l’indagine di Unionecamere ed Anpal, la domanda di lavoro espressa dalle imprese in questo mese si caratterizza anche per una ricerca più accentuata di personale ad alta qualificazione: rispetto a ottobre 2017, aumenta di 1,3 punti percentuali la quota di contratti che verranno offerti ai dirigenti e alle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e di 0,7 punti percentuali quella destinata alle professioni tecniche. La maggior domanda fa innalzare anche la difficoltà di reperimento che, per le professioni tecniche, raggiunge addirittura il 35,7% delle entrate programmate.

Le professioni più difficile da reperire (per le aziende)

Insomma, le aziende hanno sempre più bisogno di personale altamente qualificato. E non sempre riescono a trovarlo. Se diamo uno sguardo alle professioni più difficili da reperire, in cima alla classifica troviamo i tecnici in campo ingegneristico (61,2%); seguono gli operai specializzati nella lavorazione dei metalli (58%), tra cui fonditori, saldatori, fabbri; gli addetti a macchinari dell’industria tessile (50,3%); gli ingegneri (49,8%); gli operai di macchine automatiche (49,7%); gli elettromeccanici (47%), come ad esempio installatori, montatori, manutentori di macchinari per impianti industriali, di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche.

Previsioni 2018-2022: sempre più richieste le figure "high-skill"

La tendenza in ogni caso è nota. Secondo un rapporto del maggio scorso (realizzato ancora una volta da Anpal e Unioncamere) nei prossimi cinque anni il 70% dei nuovi ingressi dovrà possedere competenze piuttosto elevate e qualificate, mentre solo nel 28,8% dei casi sarà richiesta una bassa specializzazione.

I lavori per cui ci sarà più domanda

Tra le professioni specialistiche, le figure più ricercate nei prossimi anni saranno ingegneri, progettisti elettronici e progettisti industriali (3,6%), gli specialisti nelle scienze della vita e della salute (farmacisti, medici, ricercatori farmaceutici, agronomi, ecc.), specialisti in informatica, chimica e fisica (2,9%), fra i quali prevalgono le figure informatiche (sviluppatore di software, analisti programmatori, progettisti di software, ecc.). Al quarto posto, con un tasso ancora superiore alla media (2,6%), si trovano gli specialisti della formazione e della ricerca (professori, esperti della formazione, insegnanti, ecc.). Si tratta ovviamente di previsioni che in quanto tali vanno prese con il beneficio del dubbio.

Tra gli impiegati e le professioni qualificate nei servizi, avrà maggiore fortuna chi opera nei servizi personali e sanitari (assistenti socio-sanitario, operatori socio-assistenziale), e chi lavora nelle attività ricettive. Per quanto riguada gli operai le figure più richieste sono i meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchinari fissi e mobili, gli artigiani e operai specializzati del cuoio, pelli e calzature, nonché artigiani e operai specializzati di installazione e manutenzione di attrezzature elettriche e elettroniche.