Lavoro, arriva l'estate e aumentano le richieste di figure specializzate

Se i lavori estivi sono usualmente associati con le attività turistiche, sono numerose le posizioni aperte in vista del periodo estivo riservate anche a professionisti specializzati in contabilità generale con mansioni quali registrazioni contabili, supporto al bilancio, riconciliazioni bancarie.

Tra i profili più richiesti quest'anno risultano esserci anche magazzinieri, personale con mansioni di segreteria e di customer care.

Come segnala Page Personnel, brand di PageGroup, sono ricercati in particolare per i profili 'finanza & contabilità' figure di contabile e addetto alla fatturazione/data entry con sedi di lavoro in tutta Italia, e tipo di contratto indeterminato & temporaneo.

Ancora 31 profili 'procurement & logistica' con figure di magazziniere, buyer, addetto logistica, con sedi di lavoro in tutta Italia, e tipo di contratto indeterminato e temporaneo.

Ricercate anche 15 profili di segreteria & amministrazione con figure di front office/segreteria, amministrazione del personale, con sedi di lavoro in tutta Italia, e contratto indeterminato indeterminato & temporaneo.

Caccia anche a 14 figure di vendite, customer service & marketing con sedi di lavoro in tutta Italia e tipo di contratto indeterminato e temporaneo; e altre 5 figure banking & financial services con sede di lavoro a Milano e tipo di contratto a tempo indeterminato e temporaneo.