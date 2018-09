Lavoro domenicale, c'è chi apre e c'è chi chiude: come funziona nel resto del mondo

Mentre in Italia tiene banco la questione dei negozi aperti la domenica e nei giorni festivi, in molti si chiedono: come funziona nel resto del mondo? Dando uno sguardo soltanto all'Europa, sono moltissime le differenze tra i Paesi sulla regolamentazione dell'apertura dei negozi. Esistono posti com l'Austria dove restano chiusi ed altri, come Ungheria, Portogallo e Svezia, dove le saracinesche sono sempre alzate. Secondo una pubblicazione del centro studi Bruno Leoni, in 16 dei 28 Stati membri dell'Unione europea non è presente alcuna limitazione di orario o apertura domenicale.

Dove i negozi sono sempre aperti

L'Italia, dove è attualmente in vigore il decreto-legge n. 214/2011, il cosiddetto 'Salva Italia', che ha liberalizzato l'apertura dei negozi, appartiene al gruppo dei Paesi con una disciplina maggiormente concorrenziale. Ma non è certo l'unica nel panorama dell'Ue. Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia prevedono tutte la liberalizzazione totale degli orari, senza alcuna restrizione. In Danimarca non c'è alcuna restrizione per le aperture domenicali ma durante le maggiori festività (Natale, Capodanno, etc.) i negozi devono chiudere entro le 15.

La panoramica europea mostra che in nessun Paese il lavoro domenicale è totalmente proibito, e anche in nazioni come Grecia, Germania e Francia, che presentano maggiori limitazioni, sono presenti numerose eccezioni, scrive il report. Malta, Ungheria, Finlandia e Danimarca hanno introdotto e successivamente abolito le restrizioni sul lavoro domenicale.

Dove ci sono le limitazioni

Nelle nazioni che presentano forme di divieto o limitazione sono invece previste numerose eccezioni e deroghe, che generalmente riguardano i negozi di alimentari, panetterie, grande distribuzione, giornalai, stazioni di servizio, stazioni dei treni, aeroporti e musei.

In Francia vige il principio del riposo domenicale per dipendenti. Solo i negozi detenuti dai proprietari possono liberalmente rimanere aperti. Le eccezioni prevedono i negozi alimentari, mentre il riposo domenicale è concesso a partire dalle 13. Per i dipendenti che lavorano per i negozi più grandi di 400 metri quadrati, la remunerazione è aumentata del 30%. I negozi non alimentari, invece, hanno la possibilità di aprire previa decisione del sindaco. In questo caso la remunerazione è doppia.

In Germania i negozi restano chiusi la domenica e durante i festivi ad eccezione di panetterie, fiorai, giornalai, negozi per la casa, musei, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, aeroporti e luoghi di pellegrinaggio. In Spagna, invece, ciascuna Comunità autonoma stabilisce il numero totale di domeniche di lavoro annuali autorizzate. La maggioranza delle comunità autonome stabilisce 10 domeniche/feste nazionali di apertura.

Usa, il paradiso dello shopping

Questa è la panoramica in Europa, e negli Stati Uniti come funziona? Nel paradiso dello shopping i negozi sono aperti tutti i giorni, anche di domenica, soprattutto nelle grandi metropoli, ma anche al di là dell'Atlantico esistono delle eccezioni. Ad esempio, a Washington, in Georgia e Oklahoma, la domenica è vietato vendere bevande alcoliche, mentre in Pennsylvania e Indiana, non si comprano auto nell'ultimo giorno della settimana. Nonostante in molte zone esistano diversi divieti, municipi e contee hanno la possibilità di introdurre divieti speciali e localizzati. Una curiosità? Il colosso svedese Ikea è l'unica catena a rimanere chiusa la domenica negli Stati Uniti.