L'offerta di lavoro (letteralmente) da sogno: 16.500 euro per stare a letto due mesi

Uno stipendio da 16.500 euro per stare due mesi in un letto senza alzarsi. No, non si tratta di una bufala e neanche di un pesce d'aprile in anticipo: è l'offerta di lavoro pubblicata sul sito dall'agenzia spaziale tedesca Dlr per conto della Nasa e dell'European Space Agency. Tra tutti i candidati verranno scelti 24 volontari che dovranno restare sdraiati per tutta la durata del testo, non potendosi alzare neanche per mangiare o per andare in bagno. Lo scopo del test è quello di ridurre gli effetti negativi dei viaggi spaziali sugli astronauti. Quali sono i requisiti per candidarsi? Bisogna avere tra i 23 e i 55 anni, conoscere la lingua tedesca e ovviamente godere di una buona salute. I candidati durante la selezione verranno anche sottoposti ad alcune prove psicofisiche.

A cosa serve l'esperimento e quanto dura

Questo studio servirà alla Nasa e all'Esa di conoscere gli effetti negativi dei viaggi spaziali sugli astronauti così da poter trovare delle soluzioni per preservare la loro salute, soprattutto tenendo conto dell'indebolimento muscolare causato dall'assenza di gravità. L'esperimento avrà la durata di 89 giorni, da settembre a dicembre 2019, che saranno suddivisi in 15 giorni di adattamento e 60 di effettivo esperimento, a cui aggiungere i 14 giorni necessari per la riabilitazione. Ovviamente i soggetti verranno tenuti sotto controllo medico.

Regole e stipendio

Come specificato nel regolamento pubblicato dalla Dlr, i 24 volontari, 12 uomini e 12 donne, dovranno rimanere sdraiati per tutta la durata dell'esperimento su un letto particolare, con la testa inclinata di 6 gradi. Si tratta di una posizione studiata per simulare gli effetti provocati dall'assenza di gravità, come l'intorpidimento e la perdita di massa muscolare. I partecipanti potranno ingannare il tempo leggendo, ascoltando musica, guardando film e tv. Il compenso, come annunciato ad inizio articolo, sarà di 16.500 euro per ognuno dei 24 volontari, che riceveranno anche il titolo di "Artificial Gravity Bed Rest Study 2019". L'esperimento si terrà a Colonia, in Germania.