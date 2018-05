Lavoro, mille assunzioni in Italia: l'annuncio della multinazionale

Per far fronte all’aumento della richiesta di progettazione e servizi e garantire un elevato livello di eccellenza tecnologica e competenze di altissimo livello, Ntt Data, multinazionale giapponese del settore dell’Information Technology, annuncia l’ingresso di mille dipendenti in Italia entro il 2019, in particolare a Roma e Milano.

Lavoro, mille nuove assunzioni in Italia

Oggi il gruppo impiega nel mondo oltre 110.000 persone, distribuite in 50 paesi, mentre in Italia circa 3.000, distribuite nelle sedi delle principali città italiane (Milano, Torino, Treviso, Genova, Pisa, Roma, Napoli, Cosenza). A questi, nel prossimo anno, si aggiungeranno circa 1000 nuovi colleghi che si occuperanno di sviluppo del software per le più grandi aziende italiane, di Cyber Security, Artificial Intelligence, Internet of Things, Augmented Reality e Virtual Reality. Ntt Data negli ultimi anni ha investito per assumere nuove risorse in tutte le sedi del Gruppo in Italia, in particolare a Cosenza e Napoli, con l’obiettivo di raggiungere standard qualitativi molto elevati.

I nuovi assunti affiancheranno le persone che già oggi lavorano per accelerare la trasformazione delle aziende e assicurare nuove opportunità di business. Una speciale linea di sviluppo è prevista per le risorse dedicate a e-commerce, mobile e online, nonché per Big Data e Analytics. Dei dipendenti italiani, circa 1.300 sono stati assunti negli ultimi tre anni e mezzo in varie funzioni aziendali, ma sono soprattutto l’innovazione e la sicurezza gli ambiti in cui Ntt Data ha concentrato il proprio impegno. Ntt Data ha fatto della sicurezza un ambito fondamentale delle proprie strategie di business.

"Siamo molto orgogliosi di poter continuare ad assumere nel nostro Paese - ha dichiarato Walter Ruffinoni, amministratore delegato di Ntt Data Italia – soprattutto nelle sedi di Roma e Milano, nonché per il Sud Italia, aree che rappresentano il cuore delle attività in termini di produttività e ricerca tecnologica. Stiamo inoltre agevolando il rientro dei colleghi dall’estero, talenti che alimenteranno ulteriormente le nostre competenze, sulla frontiera della tecnologia”.