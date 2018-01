Lavoro, effetto montagne russe: diminuiscono gli occupati, crescono gli inattivi

Dopo la crescita registrata negli scorsi mesi, arriva una nuova battuta d'arresto per l'occupazione in Italia. Secondo l'ultimo rapporto su “Occupati e disoccupati” pubblicato dall'Istat, la stima delle persone con un lavoro è scesa dello 0,3% (-66 mila), tornando al livello di ottobre.

Il tasso di occupazione scende al 58,0% (-0,2 punti percentuali). Nonostante il dato dell’ultimo mese dell’anno, il bilancio del 2017 resta positivo.

L’Istat rileva che su base annua si conferma l’aumento degli occupati (+0,8%, +173 mila) che riguarda donne e uomini. La crescita si concentra tra i lavoratori a termine (+303 mila) mentre calano gli indipendenti (-105 mila) e in misura minore i permanenti (-25 mila). Cresce anche il numero degli attivi.

5,3 milioni i lavoratori in attesa di rinnovo contratto

Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre sono 35 relativi a circa 5,3 milioni di dipendenti (41,3%) invariati rispetto al mese precedente. L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 71,5 mesi. L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 29,5 mesi, in crescita rispetto a un anno prima (27,1). Lo ha comunicato l’Istat. Nel periodo ottobre-dicembre non sono stati recepiti nuovi accordi e nessuno è venuto a scadenza. Complessivamente nel 2017 sono stati recepiti 16 contratti a cui fanno riferimento circa 1,2 milioni di dipendenti. Alla fine di dicembre 2017 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano 7,6 milioni di dipendenti (58,7% del totale) e corrispondono al 55,8% del monte retributivo osservato.