Poste Italiane cerca portalettere in tutta Italia: contratto a tempo determinato

Poste Italiane è alla ricerca di portalettere. Come è possibile vedere dalla sezione 'Lavora con noi' del sito ufficiale, è aperta la fase di reclutamento per assumere nuovi portalettere su tutto il territorio nazionale. Il posto di lavoro prevede un contratto a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Se siete interessati a questa occupazione fate in fretta, Poste Italiane prenderà in considerazione soltanto le domande pervenute entro e non oltre il 31 luglio 2018.

Poste Italiane assume portalettere: i requisiti

Ecco quali sono i requisiti richiesti da Poste Italiane:

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 (Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio);

Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale.

Poste Italiane assume portalettere: tipologia di contratto e sedi di lavoro

Come già menzionato ad inizio articolo, i portalettere verranno assunti con un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. L'annuncio è da ritenersi valido per tutto il territorio nazionale: la Regione/le Province di assegnazione saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali suindicate, in base alle esigenze aziendali.Sarà possibile indicare una sola area territoriale di preferenza

L'azienda tiene a precisare che “saranno coinvolti nel processo di selezione i soli candidati in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali”.

Poste Italiane assume portalettere: come candidarsi

Inviare la propria candidatura è molto semplice, basta collegarsi al sito di Poste italiane e cercare nella sezione 'Lavora con noi' l'annuncio. Nella medesima pagina è disponibile il tasto 'candidati', da cui avviare la procedura di registrazione e invio dei dati richiesti per la candidatura.

L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e potrà avvenire secondo due modalità:

convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che indicherai in fase di adesione al presente annuncio. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS “info.internet-test@giuntios.it” incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno essere inviati alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede:

per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. per chi ha svolto il test via mail la verifica dello stesso (in forma breve), presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Specifichiamo che sarà necessario presentare idonea documentazione attestante il titolo di studio e la votazione conseguita nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.