Mantiene la promessa fatta in tv e assume il giovane papà disoccupato

Una promessa è una promessa, soprattutto se viene fatta in televisione davanti a milioni di telespettatori. Ma Carmelo Stivala, l'imprenditore catanese apparso nell'ultima puntata di 'C'è Posta per Te', non si è tirato indietro rispetto a quanto detto durante il programma condotto da Maria De Filippi e andato in onda su Canale 5.

Durante la puntata Stivala, consulente dell’agenzia di sicurezza Mondialpol Italia di Catania, aveva assicurato in puntata che avrebbe offerto un posto di lavoro ad Andrea, un giovane papà disoccupato di Misterbianco, nel catanese, che aveva raccontato la sua difficile storia proprio tra le celebri buste di Maria De Filippi.

Così, soltanto tre giorni dopo la messa in onda della puntata, è arrivata la bella notizia per Andrea, che è stato assunto dalla Mondialpol e da ieri si occupa della sicurezza in un museo. Carmelo Stivala ha anche pubblicato sul suo profilo Facebook una foto insieme al giovane papà appena assunto, accompagnata da un messaggio: “Diamo il benvenuto ad Andrea nella nostra famiglia”. Il post sui social ha scatenato un'ondata di commenti positivi e complimenti.