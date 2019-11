"Qui si lavora obbligatoriamente anche di sabato": gli operai contro l'azienda

Monta la protesta dei lavoratori della LimaCorporate di Villanova di San Daniele, in provincia di Udine, che venerdì 8 novembre hanno scioperato per 8 ore contro la decisione dell'azienda di modificare unilateralmente gli orari di l’orario di lavoro in alcuni reparti della produzione. A dichiarare il “braccia incrociate” dei lavoratori, che si occupano della produzione di protesi ortopediche, sono state le organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil.

"Questa azione aziendale – si legge in una nota unitaria di Fim Cisl e Fiom Cgil – interrompe una trattativa, che era quasi giunta al termine, e che vedeva sindacati e azienda separati solamente per quanto riguarda la parte economica".

Dopo l'assemblea a cui hanno partecipato lavoratori e rappresentanti sindacali, è stato approvata all'unanimità l’apertura dello stato di agitazione. Le motivazioni specifiche sono state spiegate nella nota dei sindacati: ''Si ritiene, infatti, incomprensibile l’atteggiamento di chiusura dell’azienda rispetto alla possibilità di compensare economicamente i lavoratori per il nuovo orario, che prevede le 40 ore spalmate su 6 giorni, compreso il sabato. Una chiusura assolutamente ingiustificata, tanto più se si considera l’andamento aziendale sempre positivo e frutto del lavoro ed impegno delle maestranze''.