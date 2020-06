AAA. Cercasi 400 operatori agricoli, la maxi selezione di Anpal

Ben 400 operatori da impiegare nel settore agricolo. In corso la selezione di Anpal Servizi in Puglia per trovare la forza lavoro da impiegare presso Rosso Gargano, marchio dell'azienda Futuragri spa con sede a Foggia, in occasione della campagna del pomodoro ''Estate 2020''. Requisito richiesto l'esperienza nel settore della lavorazione agro-industriale per operare durante il periodo stagionale della trasformazione del pomodoro, da luglio a fine settembre.

Navigator a caccia di lavoratori per la raccolta di pomodoro

La priorità, si legge nella nota di Anpal, sarà data ai percettori del reddito di cittadinanza "della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, con l'ipotesi di ampliare il bacino ai beneficiari lucani della zona del melfese, limitrofa alla sede lavorativa”. Saranno i navigator dunque a dover trovare la forza lavoro necessaria: sul punto Anpal non ha fatto altro che recepire le indicazioni giunte dal ministero del Lavoro.

"Nel caso non si riuscisse a raggiungere il numero richiesto, con il tramite del Centro per l'Impiego di Foggia la ricerca verrà ampliata ad altre categorie di lavoratori", si legge nel comunicato. Nulla comunque vieta ai volenterosi di inviare il proprio c.v. all’azienda o contattare i centri per l’impiego per chiedere info su orari di lavoro e retribuzione. Ed eventualmente inoltrare la propria candidatura. Si tratta, come accennato sopra, di un lavoro stagionale che durerà da luglio a settembre.

Cercadi 400 operatori agricoli, c'è tempo fino al 30 giugno

Anpal spiega che "al momento è in corso la definizione assieme all'azienda delle modalità di trasmissione delle domande di selezione. L'intera operazione terminerà entro il 30 giugno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La collaborazione tra Rosso Gargano e gli operatori dei servizi per il lavoro di Anpal Servizi e ARPAL è nata a seguito della partecipazione all’edizione Italiana dell’European Employers’ Day 2019, svoltasi (per la provincia di Foggia) presso il Centro per l’Impiego di Lucera, e dedicata al supporto che i Centri per l'Impiego offrono alle aziende per cercare le professionalità e le competenze più adatte all'inserimento nel loro sistema produttivo. “Si tratta - sottolinea l’agenzia per le politiche sul lavoro - di un primo passo importante in un percorso che porterà a un incontro tra domanda e offerta di lavoro sempre più rapido, efficace, organizzato e sicuro”.