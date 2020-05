I 10 lavori che non ti renderanno mai disoccupato nonostante la crisi

Trovare il lavoro giusto, quello che ti possa dare delle solide garanzie a lungo termine, diventa sempre più complesso. Complice anche il fatto che il mondo del lavoro è altamente dinamico e sempre in movimento. Questo significa che le figure professionali più richieste dalle aziende cambiano velocemente. Se anche tu stai cercando un nuovo lavoro oppure stai pensando di inscriverti all’Università per costruire il tuo futuro professionale, non demordere, in quanto ci sono una serie di lavori che non ti renderanno mai disoccupato, perché sempre richieste dal mercato.

Trovare il lavoro giusto

Nessuno ha mai affermato che trovare il lavoro giusto, quello in grado di offrire importanti soddisfazioni, buoni stipendi e soprattutto garanzie a lungo termine sia facile. Se sei alla ricerca di un lavoro, se stai pensando di cambiare mestiere, se stai cercando un lavoro che ti possa garantire delle sicurezze, nonostante i vari periodi di crisi che interessano periodicamente il mercato, sai che il tutto potrebbe richiedere tempo. Non demordere, non arrenderti, anche quando invii curriculum ma non ricevi alcuna risposta. Continua a lottare, continua ad essere costante e deciso, in quanto, nonostante tutto, ci sono dei lavori che continueranno ad essere molto richiesti nei prossimi anni. Si hai letto bene, nonostante tutto ci sono dei settori professionali che offrono sempre importanti opportunità. In realtà le offerte di lavoro sono tante, le aziende sono alla ricerca di molte figure professionali da assumere, ma spesso hanno difficoltà a reperirle. Ecco perché, prima di qualsiasi cosa, dovresti informarti sulle tendenze del mercato, sulle figure professionali più richieste dalle aziende e sul grado di specializzazione richiesta. Non dimenticare che viviamo nell’era digitale, dove se non possiedi conoscenze tecnologiche non vai da nessuna parte.

Le 10 professioni che non tramonteranno mai

Di seguito troverai i 10 lavori che non ti renderanno mai disoccupato. Questi, secondo le indagini, sono destinati ad evolversi sempre di più nel corso degli anni. Bada bene, non sempre si tratta di mestieri con guadagni stratosferici. Tuttavia molti di questi sono in grado di offrirti interessanti opportunità di crescita personale e soprattutto professionale. Ricorda che la concorrenza è tanta, dunque nel momento in cui ti attivi per la ricerca di un lavoro, devi anche “saperti vendere”, giocando nel migliore dei modi tutte le tue carte. Mettere in risalto le tue potenzialità in maniera onesta e veritiera ti aiuteranno a farti notare dagli addetti alla selezione del personale. Ecco i mestieri a cui dovresti guardare con attenzione, quando scruti tra le varie offerte di lavoro.

1) Addetti alla produzione e preparazione di cibi

Tra i lavori che non passeranno mai di moda, ci sono gli addetti alla produzione e preparazione dei cibi. Secondo i dati del Ministero del Lavoro, pare proprio che da qui a 10 anni, gli impieghi in questo particolare settore siano destinati ad incrementare notevolmente, offrendoti ottime opportunità di carriera. Oggi si punta a nuove forme di servizi connessi ai cibi, come ad esempio il take away, le consegne a domicilio e tanto altro. Il cibo è un fattore essenziale per la sopravvivenza di tutti, per questo motivo, dalla produzione, lavorazione fino alla preparazione c’è bisogno di manodopera sempre più esperta e qualificata.

2) Lavoratori nel settore sanitario

La crisi da Coronavirus ci ha fatto capire ancora di più, quanto sia importante investire nel sistema sanitario non solo italiano ma mondiale. Per questo motivo, nei prossimi anni ci sarà una richiesta maggiore di medici, ma anche di infermieri, di operatori socio sanitari, e di tutte quelle figure strettamente connesse alla sanità. Parliamo di uno dei servizi più importanti che sono alla base di qualsiasi società che si rispetti. Ovviamente si tratta di figure professionali qualificate, che devono possedere determinate conoscenze tecniche e non solo. Se stai pensando di iscriverti all’università, per gettare le basi del tuo futuro lavorativo, sappi che il settore sanitario continuerà ad offrirti importanti offerte di lavoro anche in futuro.

3) Infermieri specializzati

Come accennato, il settore sanitario offrirà importati opportunità professionali, soprattutto agli infermieri specializzati. Parliamo di anestesisti, ostetriche ed in generale tutte le figure specializzate, in grado di offrire assistenza specializzata ai vari pazienti. Figure ricercate non solo in Italia, ma anche all’estero.