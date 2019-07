Adecco, 100 assunzioni in tutta Italia: posizioni libere e requisiti

Sei in cerca di lavoro? Ci sono buone notizie. Adecco Group Italia ha annunciato l'apertura delle ricerche per 100 profili da inserire all'interno del proprio staff in tutto il Paese. Sono ricercate in particolare le figure professionali di Consultant e Responsabili Commerciali, ruoli fortemente radicati sul territorio e naturalmente portati alla costruzione di relazioni, che sappiano sperimentare idee, creare opportunità e progetti per sé e per gli altri.

Andrea Malacrida, amministratore delegato del Gruppo Adecco in Italia, ha commentato: ''Siamo emozionati di dare il via a questa nuova campagna di assunzioni interne. Siamo alla ricerca di persone dinamiche, curiose e intraprendenti per rafforzare in maniera qualitativa la nostra presenza sul territorio, elemento chiave per il nostro business. Cerchiamo candidati che si riconoscano nei nostri valori facendoli propri e contribuendo così all'evoluzione futura della nostra realtà, in un momento fondamentale per il mercato del lavoro in Italia''.

Adecco assume: posizioni e requisiti

I requisiti principali per il ruolo di Responsabile Commerciale sono una laurea in materie economiche e/o giuridiche e almeno due anni di esperienza in posizioni commerciali, preferibilmente in Agenzie per il Lavoro. La figura si occuperà delle ricerche di nuove opportunità di business e dell'acquisizione dei nuovi clienti.

I requisiti per i Consultant sono una laurea in materie umanistiche e/o economiche e almeno tre anni di esperienza in posizioni commerciali o di selezione, preferibilmente in Agenzie per il Lavoro. In questo ruolo i candidati faciliteranno l'incontro tra i progetti di sviluppo aziendali e le professionalità presenti sul mercato.

La ricerca è accompagnata da una campagna pubblicitaria ideata e realizzata da Libera Brand Building e incentrata sull'idea di intraprendere ''un lavoro che crea lavoro'', grazie a The Adecco Group. Per avere ulteriori informazioni e inviare la propria candidatura consultare la pagina dedicata sul sito Adeccogroup.it o scrivere all'indirizzo JoinUS@adeccogroup.com specificando nell'oggetto la posizione per cui ci si vuole candidare.