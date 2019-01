Lavoro, tutte le agevolazioni per le assunzioni nel 2019

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sintetizza, in un’utile tabella riepilogativa, le agevolazioni contributive sulle assunzioni in vigore nel 2019, alla luce delle misure introdotte dall’ultima Legge di Bilancio. Tra gli incentivi ci sono: occupazione giovani Neet, occupazione Mezzogiorno, occupazione giovani eccellenze, l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani under 30 e under 35, quello per l’alternanza scuola-lavoro e per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Non tutte le agevolazioni, però, sono pienamente operative. La Fondazione Studi, infatti, fa notare che se per alcune di esse, già in vigore nel 2018, si presuppone che saranno mantenute le stesse modalità attuative anche quest’anno, per altre invece si attendono ulteriori provvedimenti, anche ai fini del necessario raccordo con le disposizioni normative già vigenti.

E' il caso, per esempio, degli incentivi occupazione Mezzogiorno e occupazione giovani eccellenze, di cui si attende una circolare esplicativa dell’Inps, e degli esoneri contributivi per le assunzioni di giovani under 30 e under 35. Per le modalità di fruizione di quest’ultimo incentivo, introdotto dalla Legge n. 96/2018 di conversione del “Decreto Dignità”, si attende in particolare un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dallo stesso testo di legge. Nella tabella della Fondazione Studi, oltre alle agevolazioni vigenti, sono riportati i riferimenti normativi, gli approfondimenti e i documenti relativi alle principali agevolazioni.

Lavoro, ecco tutte le agevolazioni per le assunzioni nel 2019

Ad ogni modo, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha riassunto gli strumenti attraverso i quali gli imprenditori possono reclutare personale e - a determinate condizioni - sfruttare lo sconto sui contributi da versare. Vediamo insieme quali sono nel dettaglio.

Incentivo occupazione Giovani Neet (qui la slide Inps con tutti i dettagli per l'accesso al beneficio e i lavoratori per i quali spetta l'incentivo).

Incentivo occupazione Mezzogiorno, per giovani di età compresa tra 16 e 34 anni e 364 giorni e lavoratori over 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con sede di lavoro al Sud (qui la slide Inps con tutti i dettagli per l'accesso al beneficio e i lavoratori per i quali spetta l'incentivo).

Esonero contributivo per nuove assunzioni di giovani under 30 (qui tutte le informazioni sull'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato).

Clicca su continua per leggere tutte le altre agevolazioni per le assunzioni nel 2019