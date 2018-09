Come mantenere un buon rapporto col capo: alcuni consigli per andare d’accordo

La vita è fatta di incontri che possono segnarti in maniera decisiva. Se riusciamo a trarre il meglio dalle persone che ci circondano – e che scegliamo di frequentare con una certa assiduità – le cose non potranno che andare bene perché queste persone concorreranno concretamente alla nostra formazione e alla nostra crescita. Capita anche al lavoro dove ti consigliamo di istaurare rapporti distesi con tutti. A partire dal capo con cui ti conviene andare d’accordo. Come si fa? Scopriamolo insieme.

5 consigli per mantenere un buon rapporto col capo

Mettiamolo subito in chiaro: i capi non sono tutti uguali, ma quasi tutti apprezzano le persone capaci, volenterose, leali ed affidabili. Se arrivi sistematicamente in ritardo, non rispetti le scadenze, ti dai di gomito coi colleghi ogni volta che lo incroci in corridoio e prendi sottogamba quello che devi fare, ti stai scavando la fossa da solo. Fai la tua parte e la strada risulterà meno accidentata, anche se hai a che fare con un capo duro e dispotico, che non brilla per simpatia e sensibilità. Ecco come ti consigliamo di muoverti:

Datti da fare

A nessun capo piace corrispondere lo stipendio ad un incallito scansafatiche. Se ti fai beccare perennemente al telefono o impegnato a conversare coi colleghi davanti alla macchinetta del caffè, hai ottime chance di finire nella lista delle “mele marce” (o se preferisci, dei “rami secchi”) di cui si può tranquillamente fare a meno. Datti da fare, svolgi con metodo e professionalità il tuo lavoro e non prestare il fianco a rimbrotti e richiami continui. Solo se ti mostrerai partecipe alla vita aziendale e dimostrerai di fare il tuo dovere, ti conquisterai la fiducia del tuo capo e potrai anche in maniera facile chiedere un aumento di stipendio. Non sottovalutare la faccenda o il rapporto con lui resterà irrimediabilmente compromesso.

Non fargli perdere tempo

Se c’è una cosa che tutti i capi non sopportano è essere continuamente disturbati ed interrotti. Evita di farlo anche tu e guadagnerai posizioni nella classifica dei dipendenti graditi. Essendo la persona preposta a dirigere l’azienda, ha un mucchio di cose da fare e da controllare e non può certo permettersi di perdere tempo appresso a questioni di poco conto. Sia ben chiaro: il consiglio non è quello di bypassare il parere del tuo capo, che deve essere interpellato ogni volta che una cosa non ti è chiara o non ti convince, ma di sforzarti di essere il più diretto e sintetico possibile. Non dilungarti in sofismi inutili, ma vai dritto al sodo; dimostrandogli di avere rispetto per i suoi tempi (stretti), ti conquisterai la sua benevolenza.

Mettiti nei suoi panni

Chi occupa una posizione di rilievo è più esposto alle critiche. Puntare l’indice contro il capo che non porta a buon fine una trattativa è quanto di più facile si possa immaginare, ma nella maggior parte dei casi, l’insuccesso dell’operazione non è da addebitare interamente a lui. Non unirti al coro dei dipendenti rancorosi, che non smettono di lagnarsi del capo e della sua presunta inettitudine, ma sforzati piuttosto di metterti nei suoi panni. Come te la caveresti al suo posto? Saresti in grado di gestire il carico di lavoro che grava sulle sue spalle e garantire al contempo un clima sereno in ufficio? Anche se non è la persona con cui sceglieresti di andare a prendere una birra il sabato sera, non devi necessariamente schierarti dalla parte dei suoi detrattori. Cerca di essere obiettivo e valuta il quadro nel suo complesso: è vero, percepisce uno stipendio molto più alto del tuo, ma se qualcosa va storto, è il primo a rimetterci e a pagarne le conseguenze.

Studialo a fondo

Se vuoi andare d’accordo col tuo capo, devi osservarlo da vicino per capire quali sono le cose che apprezza e quelle che invece lo innervosiscono. E’ un fatto di mera strategia: se hai imparato che il tuo capo arriva sempre di cattivo umore al mattino, evita di disturbarlo appena si chiude la porta dell’ufficio alle spalle (a meno che non si tratti di un’emergenza) e aspetta che la serotonina torni a raggiungere livelli accettabili. Se vuole essere aggiornato su ogni passaggio del tuo lavoro, non dimenticarti mai di farlo e se sai che tende a premiare chi è disposto a fare gli straordinari, sacrifica qualche week end della tua vita per compiacerlo. Non devi stravolgere le tue abitudini o fare quello che non ti senti di fare, ma cercare di adattarti alle sue richieste e di soddisfare le sue preferenze. Senza trasformarti nell’odioso leccapiedi dell’ufficio, che tutti i colleghi finirebbero per detestare.

Non tirarti mai indietro

“Non posso” e “Non mi va” sono risposte che i manager fanno fatica ad incassare. In certi ambienti informali, i rapporti col capo possono essere interlocutori, ma in linea di massima, quando dà un ordine, è bene eseguirlo. Se collezionerai una serie di rifiuti alle richieste del tuo boss, lo convincerai che non sei poi così in gamba e intraprendente come pensava. Meglio non tirarsi mai indietro e chiedere semmai chiarimenti o consigli su come è meglio muoversi. Se il capo ha deciso di affidarti un incarico è perché pensa che tu sia in grado di svolgerlo. Non deluderlo e impegnati più che mai a raggiungere la meta. La fiducia e la stima che rinsalderanno il vostro rapporto passano anche dalle sfide che dovrai affrontare con lucidità e con un pizzico di sfrontatezza.

Non nascondiamoci dietro un dito: certi capi sembrano essere venuti al mondo allo scopo di snervarci e ferirci, ma se ci comporteremo come si deve e non commetteremo errori grossolani, difficilmente finiranno per mandarci al manicomio. Segui i consigli messi in fila nell’articolo ed usa il buon senso: non devi diventare il miglior amico del tuo capo, ma impegnarti ogni giorno a fare squadra e a costruire il successo dell’azienda. A lui basta questo, accontentalo.

