Effetto quota 100, Bnl assume 500 persone in tutta Italia

La Banca BNL Gruppo BNP Paribas ha annunciato oggi un piano triennale di assunzioni su tutto il territorio nazionale. Saranno 500 i nuovi ingressi, destinati prevalentemente alla rete commerciale della Banca per attività di business e di relazione diretta con i clienti.

Tra i requisiti richiesti: laurea, preferibilmente magistrale, in materie economiche o scientifiche con un ottimo percorso accademico e buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità alla mobilità, capacità di lavorare in team, comunicazione efficace, orientamento al cliente, curiosità e digital mindset.

La campagna di assunzioni è stata annunciata da BNL per far fronte alle numerose uscite previste per i pensionamenti agevolati dalle recenti normative "Quota 100" ed "Opzione Donna".

"Un significativo ricambio generazionale" spiega la Banca. "BNL Gruppo BNP Paribas continua a investire sui giovani come fonte di talento, apertura mentale e sensibilità al cambiamento, confermando il proprio contributo all’interno del contesto sociale ed economico italiano, in linea con la strategia di Positive Banking verso le persone e le nuove generazioni in una logica di sostegno e di inclusione".

Assunzioni in Bnl, come candidarsi

È possibile candidarsi online sul sito bnl.it e bnpparibas.com oltre che sui portali universitari, sui principali social e sulle piattaforme di recruiting online.