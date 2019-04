Leroy Merlin cerca personale: 700 assunzioni in tutta Italia

Siete alla ricerca di un posto di lavoro? Siete appassionati di 'fai da te'? Ci sono buone notizie: Leroy Merlin, la catena che in in Italia gestisce numerosi negozi per il bricolage ha varato un massiccio piano di sviluppo triennale che prevede l'apertura di nuovi punti vendita e l'assunzione di circa 700 figure professionali da inserire negli stores già presenti e in quelli che verranno prossimamente aperti.

Leroy Merlin assume in tutta Italia

Come confermato dalla stessa azienda, le assunzioni riguardano tutto il territorio nazionale, anche se ci sarà un focus particolare per la Toscana, dove sono state annunciato le aperture di nuovi punti vendita a Lucca, Massa e Pistoia; che presi singolarmente copriranno un'area di almeno 5mila metri quadrati ciascuno.

Leroy Merlin assume: come candidarsi

Come si può presentare la propria candidatura per le posizioni libere? E' molto semplice, basta tenere sotto controllo la sezione 'Lavora con noi' del sito di Leroy Merlin, dove sono già visibili tutte le posizioni professionali attualmente aperte e dove verranno di volta in volta pubblicate tutte le future necessità d'assunzione da parte della catena.