Come evitare le distrazioni al lavoro: 4 consigli per rimanere concentrati

Quando la mente comincia a vagare, le cose possono mettersi male. A meno che tu non sia un artista, alla ricerca di un'ispirazione illuminante, concedere alla tua mente di viaggiare e di perdersi nei meandri di sentieri inesplorati potrebbe costarti caro.

Specie se a vigilare c'è un capo esigente, che non ama cogliere i suoi dipendenti con lo sguardo trasognato e il mento rivolto verso il soffitto. Cerchiamo di essere chiari: le persone non sono delle macchine che possono essere programmate per raggiungere, ogni giorno, un certo livello di produttività; ma quando si impegnano a lavorare, dovrebbero farlo nel migliore dei modi. Evitando di distrarsi e di perdere tempo. Con l'aiuto di qualche semplice consiglio, possono riuscirci senza troppe difficoltà.

4 consigli per evitare le distrazioni al lavoro

Forse non ne sei a conoscenza, ma quando scegli di interrompere un lavoro, impieghi mediamente 23 minuti a ritrovare la concentrazione che ti serve per ripartire dal punto in cui ti eri fermato. Non è un dato da sottovalutare perché rileva quanto tempo può essere sostanzialmente sprecato, quando ti lasci sedurre (in maniera più o meno consapevole) dalle distrazioni che ti circondano. Lo studioso americano Edward Hallowell ha dato un nome tecnico a questo problema, indicando con l'acronimo ADT (Attention Deficit Trait) l'incapacità di resistere alle distrazioni e a lavorare in maniera strategica, riconoscendo le cose a cui conviene dare la priorità.

Un tratto - quella della carenza di concentrazione - che, stando alle ricerche condotte in tutto il mondo, accomunerebbe un numero importante di persone, sottoposte a ritmi di vita sempre più serrati e sovraesposte ad impulsi di ogni tipo. Potrà sembrarti qualunquistico, ma in fondo è vero: la modernità che tanto ti agevola in certe circostanze può anche penalizzarti, defraudandoti del tempo e di energie preziose. Meglio correre ai ripari ed imparare a rimanere concentrati. Già, ma come si fa?

Occhio alle chiamate, alle notifiche e alle mail

Poter essere raggiunto in qualsiasi momento ti fa stare sereno, ma può causarti anche seri problemi al lavoro. Una telefonata o una notifica su facebook possono indurti facilmente in tentazione, facendoti perdere il filo e la concentrazione di cui hai bisogno. Parliamoci chiaro: se hai una scadenza importante da onorare, faresti meglio a spegnere tutto, avvisando le persone care che, per qualche ora, non sarai raggiungibile. Gli squilli e le notifiche possono essere più ammalianti delle sirene di Ulisse, specie quando ti prospettano la possibilità di staccarti da un lavoro particolarmente noioso. Non farti incantare e tira dritto: una volta raggiunta la meta, potrai goderti appieno (senza sensi di colpa) i momenti di svago che ti sei meritato.

Concedi poco ai colleghi perditempo

E se ad interromperti, nel bel mezzo di un progetto, fosse il collega più pettegolo dell'ufficio? Quello che si intrattiene lungamente nei corridoi per captare informazioni di ogni tipo? Inutile dire che non è la persona migliore da frequentare, specie se sei oberato di lavoro, ma se la sfortuna ha voluto che sia il tuo vicino di scrivania, allora devi inventarti qualcosa. Rispolvera gli insegnamenti di mamma e papà e cerca di ricordare cosa ti suggerivano di fare coi perditempo di professione.

Fagli capire che non sei interessato agli aggiornamenti che muore dalla voglia di raccontarti, ma non mostrarti troppo sprezzante perché potresti guadagnarti la sua eterna avversione. Limitati a manifestare il tuo disagio e cerca di spiegargli, utilizzando il dovuto tatto e le giuste parole, che non puoi (e non vuoi) concederti questo tipo di distrazione. Imparare a dire di no, quando qualcuno cerca di trascinarti nel campo minato del gossip d'ufficio, è una capacità che ti procurerà benefici.

Organizzati la giornata

Una delle insidie peggiori alla tua concentrazione è rappresentata dalla disorganizzazione. Chi non arriva a portare a termine gli incarichi che gli vengono assegnati ha solitamente problemi con la gestione del tempo. E fa fatica a dare un ordine alle cose che deve curare. Il risultato? Può arrivare a trascorrere intere ore a “bighellonare”, senza rendersene nemmeno conto. Meglio correre ai ripari affidandosi alla vecchia carta e penna con cui potrai appuntare ciò che devi portare a compimento entro la fine della giornata.

Mettere giù una lista di cose da fare può aiutarti a rimanere concentrato. A patto che tu ci metta tutta la buona volontà: scrivere su un foglio che dalle 10.00 alle 13.00 devi ultimare il progetto da presentare al cliente non basterà a far sì che ciò avvenga. Devi elaborare un piano di lavoro fattibile (che contempli anche le necessarie pause), partendo dagli incarichi più pesanti che, se necessario, potrai scomporre in parti più piccole.

Prenditi cura del tuo corpo

Per fare le cose in un certo modo, occorre che il tuo corpo stia bene: ecco perché è importante che tu te ne prenda cura. Dormi le giuste ore e mangia in maniera sana, non pretendere troppo da te stesso e cerca di mantenerti in forma. Un organismo sano trasuda dinamismo e vitalità anche a livello mentale e fa meno fatica a produrre e a resistere alle distrazioni. Impegnati a rispettare il tuo corpo e anche la tua mente ne beneficerà, in termini di brillantezza, reattività e concentrazione.

Le distrazioni che fanno perdere tempo possono crearti grossi problemi al lavoro. A meno che tu non sia un impenitente lavativo, veder trascorrere le ore senza aver combinato nulla ti procurerà un forte senso di frustrazione. Corri ai ripari e impara a organizzarti il lavoro. Evita di fare più cose contemporaneamente (i cultori del multitasking avranno pure la mente più elastica, ma tendono a non approfondire nulla) e riconosci gli incarichi a cui devi dare la priorità.

E se proprio non riesci a concentrarti, affidati al consiglio della ricercatrice Olivia Fox Cabane che suggerisce di focalizzarti sui piedi, ogni volta che la mente tende a vagare senza una meta. Tornare alle “radici” aiuterebbe a scacciare le distrazioni che si annidano in ogni dove e che rischiano di farti collezionare giornate sconclusionate e improduttive..

