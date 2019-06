Via all'assunzione di 7mila uomini e donne in divisa: i concorsi in Polizia e Carabinieri

Al via il piano del ministero dell'Interno per l'entrata in servizio di 7.278 donne e uomini in divisa entro il 2023 parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over, ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi.

Nel dettaglio il Viminale si prefigge di assumere 2.988 poliziotti entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre dello stesso anno. È stata inoltre già autorizzata l'assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità. Occhio quindi all'area concorsi sul sito dell'Arma.

I 2.988 nuovi agenti di Polizia - fa sapere il Viminale - saranno assegnati in tre tranches: 483 agenti entro luglio 2019, 654 entro fine anno, 1.851 entro aprile 2020. Di questi 2.094 unità sono destinate alle questure, 539 alle specialità, 149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d'istituto. La destinazione delle risorse avverrà sulla base del piano di riorganizzazione delle questure e tenendo conto della differenza tra personale presente e nuovi organici.

Concorso pubblico Polizia di Stato

Il nuovo concorso pubblicato il 4 giugno permetterà poi di assumere 1.515 allievi agenti che saranno operativi entro fine 2020, consentendo di destinare ai presìdi di polizia complessivamente 4.503 agenti. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 4 luglio 2019, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito internet dedicato ai concorsi della Polizia di Stato.

Polizia, il piano estate

Con l'inizio della stagione estiva sono inoltre previsti i soliti potenziamenti dei servizi nelle località turistiche con specifiche iniziative come Spiagge sicure e Laghi sicuri (20mila euro a 25 Comuni per rafforzare i controlli straordinari, ndr).

Secondo le stime dei Viminale complessivamente gli organici delle città interessate saranno potenziati con l'invio di 4.298 unità appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza.