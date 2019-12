Cosa fare quando si sta attraversando una "crisi di mezza carriera"

Ad un certo punto della loro vita lavorativa molte persone hanno dovuto fare i conti con quella che gli esperti chiamano "crisi di mezza carriera", uno stato d'animo (di ansia e di disagio) che si manifesta quando non ci si sente più soddisfatti o gratificati a lavoro. Se stai attraversando anche tu un periodo non facile, tranquillo, sono qui per indicarti la strada di uscita da questo tunnel in cui senti di essere rimasto intrappolato.

Crisi di mezza carriera: cos’è

Ogni percorso professionale può contraddistinguersi per diversi motivi. Obiettivi raggiunti, successi, insuccessi e periodi più o meno lunghi passati a fare lo stesso lavoro possono cambiare da persona a persona (e a seconda delle attività che si prendono in considerazione). La crisi di mezza carriera di solito colpisce chi può essere considerato già un senior nel proprio settore di riferimento, ovvero chi ha già passato almeno dai 10 ai 25 anni della sua vita lavorativa a svolgere lo stesso impiego.

La verità è, che nella vita in generale come al lavoro, gli interessi di una persona possono cambiare, così come le sue ambizioni, e forse sono proprio questi i motivi che oggi ti hanno spinto a chiederti se il posto che ricopri a lavoro è quello che fa per te o se – forse – non hai sprecato il tuo tempo e le tue energie rimanendo sempre all’interno della stessa azienda e/o settore.

Se sei una persona ambiziosa e punti sempre a migliorarti, allora è probabile che tu sia anche alla ricerca di nuove opportunità. Questa è la condizione in cui si trovano molto professionisti in piena crisi di mezza carriera che, seppur desiderosi di mettersi ancora una volta alla prova, spesso hanno paura di rischiare tutto e ricominciare da capo trovando un nuovo lavoro. Il continuo oscillare tra la voglia di fare qualcosa di nuovo e la paura di perdere i diritti e i privilegi acquisiti (anzianità, contratti più stabili e benefit vari) porta a far sviluppare un senso di smarrimento e scontentezza, dal quale poi molti difficilmente riescono a liberarsi.

Fattori scatenanti e cause

Se ti sei ritrovato nella descrizione data sopra, allora mi sa che è arrivato per te il tempo di affrontare il fatto che stai avendo una crisi di mezza carriera. I fattori che hanno contribuito a peggiorare le cose a lavoro possono essere diversi. Può essere, per esempio, che non ti senti più appagato economicamente perché adesso hai altre esigenze personali/familiari con cui dover fare i conti. Può anche darsi che, ripensando a quello che volevi fare quando hai iniziato a lavorare, la tua carriera abbia preso una direzione completamente diversa in questi anni, tanto da portarti a chiederti come tutto questo sia potuto succedere.

Altri fattori come una mancata promozione, un avanzamento di carriera negato o un ambiente di lavoro diventato monotono e poco stimolante, inoltre, possono oggi farti apparire tutto deprimente e magari senza uno scopo.

Non esiste una causa scatenante, ma vi sono di fatto tutta una serie di elementi (più o meno gravi a seconda dei casi) che possono cambiare in meglio o in peggio la tua condizione. Sentirsi frustrato è una naturale conseguenza di quello che ti è accaduto e di ciò che continua a succedere intorno a te, è vero, ma molto dipende anche da come tu vedi le cose (o da come ti ostini a guardare il mondo che ti circonda). Per questo motivo, prima che tu prenda qualsiasi decisione, è importante che tu capisca che a volte basta cambiare punto di vista per scoprire che c’è un mondo ancora da scoprire.

Come superare una crisi di mezza carriera

Continuare a chiederti quale piega sta prendendo la tua vita e avere il dubbio di non stare facendo abbastanza può logorarti dentro o, comunque, aumentare notevolmente il tuo livello di stress. Esistono però diversi modi per gestire una crisi di mezza carriera, dei metodi efficaci che ti permetteranno di focalizzare le tue attenzioni verso un’unica direzione: l’appagamento professionale e il conseguente raggiungimento di una maggiore consapevolezza.

Le domande che devi farti

Non devi per forza cambiare lavoro per sentirti più appagato, perché a volte basta cercare di capire cos'è che non va in quello che stai facendo adesso per superare questa crisi che ti affligge. Le domande che devi porti per individuare l'origine del tuo problema sono:

Perché il tuo lavoro non ti entusiasma più?

Quali sono i motivi per cui andare a lavoro tutti i giorni è diventato pesante?

Pensi che saresti più felice in un'altra azienda o è l'attività che svolgi a non darti più soddisfazione?

Hai provato a parlare di quello che ti preoccupa con qualcuno interno alla tua azienda/settore?

Credimi che, già provare a trovare delle risposte a queste domande, può rendere tutto più semplice, perché ti aiuterà a fare chiarezza e ad analizzare il tutto con più distacco e meno emotività.

Superare una crisi di mezza carriera step by step

Per riuscire a superare una crisi di mezza carriera non serve solo un lavoro di introspezione, ma bisogna passare dall’analisi critica alla pratica.

Fase 1: prenditi del tempo per pensare

Questa è una di quelle cose che è più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, prenditi un momento per fermarti e pensare e cerca di focalizzarti sulle cose del tuo lavoro (quello attuale) che ti appassionano ancora. Pensa alle attività che ti entusiasmano e che ti hanno dato soddisfazione. A questo proposito potrebbe aiutarti scrivere nero su bianco una lista delle 10 attività che ancora oggi ti coinvolgono. Allarga il campo focalizzandoti non solo sul settore professionale, ma dando anche spazio ai tuoi hobby. Capire in cosa sei portato, individuare i settori in cui potresti sfruttare le tue passioni potrebbe aiutarti molto a capire quale piega far prendere alla tua carriera.

Fase 2: trova l’ispirazione e confrontati con chi ti vuole bene

Se ti senti privo di ispirazione al lavoro, è tempo di trovare una musa. Prova a studiare le vite delle persone che ammiri, cerca informazioni su di loro e su come hanno fatto ad emergere. Leggere storie di successo e ascoltare i racconti di chi ce l'ha fatta potrebbe darti la carica che ti serve. Ogni grande cambiamento, però, deve essere fatto con coscienza e cognizione di causa. Niente passi affrettati dunque. Confrontati piuttosto con le persone delle quali senti di fidarti, chiedi loro un parere e ascolta quello che hanno da dirti. Avere dalla tua gente che supporta il tuo percorso è importante, specie quando si tratta di qualcosa che potrebbe cambiarti la vita.

Fase 3: fissa degli obiettivi

Prima di cambiare o lasciare il tuo attuale lavoro fai una lista di obiettivi che ti piacerebbe raggiungere nel breve e nel lungo termine. Pensi di meritare una promozione? Individua un lasso di tempo entro il quale è ragionevole ottenerla. Vuoi licenziarti? Prenditi delle settimane, o dei mesi, per valutare cosa il mondo del lavoro ha da offrirti in cambio (e valuta attentamente tutti i pro e i contro).

Se ci pensi si tratta di consigli facili da mettere in pratica, basta semplicemente provare, perché ricorda: solo un quadro chiaro potrà impedirti di fare dei passi falsi.