Curriculum Vitae Europeo, cos'è e come crearlo

Per avere più possibilità di essere scelti dalle varie aziende che operano nel mondo del lavoro è importante redigere un buon CV. Si tratta di un documento essenziale da cui dipende il tuo futuro professionale. Ecco perché è importante saperlo scrivere con tanto di informazioni utili, sia personali che professionali. Vediamo che cos’è e come si crea un buon Curriculum Vitae Europeo.

Che cos’è il Curriculum Vitae Europeo?

Sei alla ricerca di un lavoro? Ti stai guardando intorno per adocchiare le offerte professionali più vantaggiose a cui poterti candidare? Fermati un attimo e pensa a scrivere un buon ed efficace Curriculum Vitae Europeo, che sarà in grado di aprirti molte porte ed occasioni, se scritto nel miglior modo possibile. Ricorda che oggi, sono molti i concorsi pubblici ma anche le offerte di lavoro che richiedono espressamente in Curriculum nel formato europeo, dunque è assolutamente essenziale redigerlo nell’ultima versione disponibile. L’Europass Curriculum Vitae Europeo è un particolare modello di CV elaborato dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP). Si tratta di un’agenzia appartenente all’Unione Europea con il compito di andare a definire le politiche europee in ambito di istruzione, formazione professionale e loro attuazione. L’Europass è l’evoluzione del Curriculum in formato europeo, valido strumento ideato negli anni ‘90 per agevolare la mobilità dei lavoratori a livello internazionale. Ed ancora, si tratta di un modello standardizzato di Cv che permette ai tanti lavoratori l’opportunità di presentare in maniera chiara, ordinata e completa le informazioni connesse a qualifiche e competenze.

La compilazione online del Curriculum Vitae Europeo

Capito e chiarito cos’è il Curriculum Vitae Europeo, ti starai chiedendo come e soprattutto dove poterlo reperire per procedere alla sua compilazione. Ebbene si tratta di una procedura semplice ed intuitiva che però avviene esclusivamente online. Se fino a poco tempo fa era possibile scaricare il modello cartaceo per poi compilarlo a mano, ora la procedura da compiersi è stata del tutto digitalizzata. Questo significa che potrai compilare il tuo Curriculum in maniera del tutto autonoma. Puoi compilare il tuo Curriculum Vitae Europeo grazie all’apposito editor online che puoi raggiungere accedendo al sito Europass. Una volta redatto il documento, potrai salvarlo sul tuo dispositivo ed inviarlo alle varie aziende che assumono personale. Si tratta di uno strumento gratuito che ti consente non solo di scrivere un buon CV ma anche di salvare i dati e di aggiornarlo in maniera semplice e veloce.

Le informazioni contenute nel Curriculum Vitae Europeo

Quali sono le informazioni da dover inserire nel CV? Come organizzarle nel miglior modo possibile? Non ti preoccupare, nella stesura del tuo “passaporto per il lavoro” dovrai seguire una procedura online guidata, semplice e molto intuitiva. Prima di tutto, per compilare il tuo personale Curriculum Vitae Europeo, dovrai accedere al portale dell’editor online che ti ho indicato nel paragrafo precedente. Li troverai l’apposita applicazione per scrivere il tuo Cv, con tanti suggerimenti utili per ottimizzare il documento in questione. Il format di compilazione contiene al suo interno differenti campi di carattere opzionale, potrai scegliere quali compilare inserendo utili informazioni e quali tralasciare. Ricorda che i campi da te non compilati non compariranno nel documento finale. Le informazioni richieste sono organizzate in 5 differenti sezioni:

dati personali;

tipo di ricerca;

istruzione e formazione;

esperienze professionali;

competenze personali con la conoscenza delle lingue straniere e le competenze informatiche;

altre informazioni libere, che inserirai se lo riterrai opportuno.

Se clicchi su ognuna di queste aree, si aprirà automaticamente una finestra che ti consentirà di inserire i dati richiesti. Una volta compilata ogni sezione, dovrai salvarla e proseguire compilando le altre. Ricordati di salvare il documento finale sul tuo dispositivo, in quanto i tuoi dati non rimarranno per sempre sul portale.

Compilare le varie sezioni del Curriculum

Il Curriculum Vitae Europeo è semplice da scrivere perché si tratta di una procedura online preimpostata e guidata. Come accennato in precedenza, ci sono differenti sezioni da dover compilare adeguatamente, le quali compariranno nel documento finale.

Informazioni personali: con tutti i tuoi dati anagrafici. Non dimenticare di inserire il tuo recapito telefonico e un valido indirizzo e-mail.

Istruzione e formazione: deve contenere tutte le notizie relative alla tua carriera scolastica, con eventuali attestazioni e certificazioni ricevute. Compila la sezione in ordine cronologico inverso, cioè dall’evento più recente a quello più datato.

Esperienze lavorative: anche in questo caso le esperienze lavorative devono essere inserite seguendo un ordine cronologico inverso. Ti consiglio di personalizzare l’elenco delle tue esperienze lavorative, a seconda dell’azienda e settore a cui invii il tuo Curriculum.

Competenze personali: indica in questa sezione le tue conoscenze linguistiche, indicando il livello di abilità (comprensione, scrittura e conversazione). Non dimenticarti di inserire informazioni relative le tue conoscenze informatiche, le capacità comunicative, organizzative, competenze artistiche ed altre informazioni che ritieni utili.

Importante inserire il tipo di patente di guida posseduta ed autorizzare al trattamento dei dati personali.

Come aggiornare il Curriculum Vitae Europeo

Una volta completato e salvato il Curriculum Vitae Europeo, potrai sempre aggiornalo con ulteriori informazioni ed esperienze fatte. Vediamo come fare. Se hai salvato il Curriculum in formato XML Europass oppure in PDF, potrai aggiornare il documento online in qualsiasi momento tu voglia. Dovrai importare il file nell’editor e procedere con l’aggiornamento dei dati. Alla fine dell’operazione dovrai nuovamente salvare la nuova versione aggiornata del Curriculum. In questa maniera potrai apportare tutte le modifiche che riterrai opportune per avere sempre a disposizione un Curriculum curato, completo ed efficace. Una delle regole principali è quella di inserire nel documento informazioni vere e recenti. Nessuno prenderà mai in considerazione un Cv datato, mal scritto. Importante anche scegliere una buona foto da inserire. Una tua immagine a mezzo busto, con espressione sorridente, positiva, solare ma anche professionale andrà più che bene.

Investire il tuo tempo per redigere un buon Curriculum Vitae Europeo ti permetterà di farti notare più facilmente dai recruiter addetti alla selezione del personale. In fondo, il mondo del lavoro è diventato una vera e propria giungla, dove a spuntarla è colui che sa giocare al meglio le proprie carte e conosce le strategie per presentarsi nel modo migliore, mettendo in luce tutte le potenzialità possedute.