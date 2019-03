Cercasi consulenti finanziari e non solo, E-Work assume: 89 posti in tutta Italia

C'è una bella notizia per chi sta cercando lavoro nel settore Finance & Banking: l'agenzia per il lavoro e-work è pronta ad assumere 89 persone su tutto il territorio nazionale. E-Work è alla ricerca di nuove risorse con capacità di innovazione, attitudine al lavoro di squadra e al problem solving, anche se esistono alcuni requisiti base che i candidati dovranno avere per poter ottenere il posto di lavoro, e che potrebbero essere diversi in base alla tipologia di posizione.

E-Work assume 89 persone: le figure ricercate e le sedi

Come precisato dalla stessa agenzia, sono 89 i posti disponibili, suddivisi nel seguente modo:

50 consulenti finanziari/private bankers, gestori bancari iscritti o iscrivibili all'Albo dei CF, con ottime capacità relazionali e di negoziazione, conoscenza del territorio di riferimento, forte orientamento commerciale; sede di lavoro: Italia .

20 addetti alla promozione finanziaria con esperienza nel settore commerciale/vendite, dotati di buona dialettica, con forte motivazione e propensione ai contatti commerciali; sede di lavoro Milano.

15 agenti finanziari per prestiti personali e cessioni del quinto, i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola superiore, aver maturato un'esperienza di vendita di prodotti finanziari/assicurativi, essere iscritti al Rui o Oam, avere buone doti comunicative e di organizzazione completano il profilo; sedi di lavoro: Pavia, Milano, Bergamo, Torino, Varese.

2 addetti back office investimenti con laurea in discipline economiche, esperienza, ottima conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza dell'applicativo Sofia; sede di lavoro: Milano

2 addetti al Facility Management in possesso di diploma di geometra, con buona conoscenza del pacchetto MS Office, buona conoscenza di Autocad, conoscenza delle normative tecniche di base relative agli immobili; sede di lavoro: Milano.

E-Work assume: come candidarsi

La durata media dei contratti di somministrazione proposti è di 6 mesi. Il curriculum, con il RIF. CS89, va inviato via mail a finance@e-workspa.it ''e-work, da sempre specializzata nella ricerca di profili middle e top management, ha creato -afferma Paolo Ferrario, presidente e amministratore delegato di e-work- una divisione dedicata nel settore Finance & Banking. EwFinance cerca il profilo professionale migliore per le esigenze delle aziende: dalle prime linee responsabili dei processi contabili ed economici aziendali sino alla ricerca di dirigenti con un'esperienza di livello".