Italo assume: 150 posizioni aperte, come partecipare alle selezioni

Ottime notizie per chi è in cerca di lavoro. Italo ha in programma di assumere 150 lavoratori tra il 2019 e il 2020. La società ferroviaria, che ha già tra le sue fila 1250 lavoratori con un'età media di 33 anni, ha intenzione di ampliare il numero del suo personale, assumendo nuovi lavoratori. In particolare, Italo è alla ricerca di hostess e steward di bordo e di operatori di impianto per far crescere la propria squadra. Mentre i primi si occupano di accogliere il viaggiatore, assisterlo durante il tragitto e offrire il servizio di benvenuto a bordo treno, i secondi sono i responsabili della movimentazione del treno fra gli impianti di manutenzione e le stazioni di partenza dei convogli.

Italo assume: contratto e sedi di lavoro

I candidati che verranno selezionati per il ruolo di Hostess e Steward di bordo saranno assunti con un contratto di apprendistato. Questa figura rappresenta la base per crescere all'interno dell'azienda, dando la possibilità di divenire nel tempo Train Manager, come già accaduto in diverse occasioni nel corso degli anni. Stesso discorso si può fare per gli operatori di impianto, ruolo chiave per tutti coloro che vorranno in seguito diventare Macchinisti. Per chi sarà assunto come operatore di impianto è previsto un corso di formazione della durata di 5 mesi. Le risorse che supereranno gli esami previsti, entreranno nel team di Italo con un contratto a tempo indeterminato.

Saranno Roma, Napoli, Milano e Venezia le sedi di lavoro per chi entrerà in Italo. Per questo motivo la società organizzerà career day dedicati sul territorio, per incontrare i candidati e dare la possibilità a tanti ragazzi di conoscere direttamente l'azienda. Questo però non sarà il solo modo: in fase di pre-selezione infatti già ce ne sarà occasione grazie ad una fase di gaming recruitment che darà la possibilità ai candidati di cominciare a sapere qualcosa in più su Italo attraverso una sfida virtuale. La piattaforma di gaming online sviluppata da Employerland, strumento che orienterà i candidati senza che i risultati della sfida virtuale precludano l'accesso alle selezioni, è l'ideale per interagire con la generazione successiva ai Millennials, la Zeta Generation, che in questo 2019 si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro.

Italo assume, come partecipare alle selezioni

Tutti coloro che vorranno partecipare alle nuove selezioni per lavorare in Italo, coadiuvata dal partner AREA 75 per questo nuovo processo di reclutamento, non dovranno fare altro che visitare il sito www.italospa.italotreno.it ed accedere alla sezione 'Lavora con noi'. Hostess e Steward di bordo ed Operatori di Impianto però non sono le uniche figure professionali che Italo sta cercando: oltre a queste 150 assunzioni Italo assumerà Macchinisti esperti (in ambito operativo) e personale di Staff da inserire nelle Aree di Ingegneria, Digital, Human Resources e Revenue Management.

Questa continua crescita nell'organico dà la possibilità ad Italo di far crescere anche coloro che già fanno parte della squadra: dal 2012 ad oggi circa 210 dipendenti hanno ottenuto la promozione e più di 70 hanno affrontato un processo di crescita orizzontale all'interno dell'azienda, passando dal mondo operativo a quello di staff. Nuove assunzioni che coincidono con i nuovi scenari che Italo ha davanti a sé per il futuro: entro inizio 2020 entreranno in servizio altri 10 treni Italo EVO (portando così la flotta complessiva a 47 treni) e nuove città entreranno nel network, su tutte Bergamo, Udine, Pordenone e Treviso.