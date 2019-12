I 10 lavori a prova di crisi

Stai cercando un nuovo lavoro o vorresti sapere quali siano quelli davvero a prova di crisi? Abbiamo raccolto per te dieci lavori e settori professionali, che sembrano non conoscere momenti di calo. Li abbiamo raggruppati per settori; come vedrai alcuni necessitano di almeno un po’ di formazione, mentre per altri la voglia di imparare e tanta pratica saranno sufficienti per permetterti di lavorare anche in tempi brevi. Cominciamo dai lavori di tipo manuale.

Lavorare con le mani

Alla fine del secolo scorso molte professioni che necessitavano di manualità sembravano destinate a scomparire per sempre. Un esempio su tutti è quello dei sarti, che a parte per le lavorazioni molto particolari, apparivano essere destinati ad un inesorabile declino. Tuttavia negli ultimi anni questa professione ha conosciuto una nuova rinascita, per motivi molto diversi. In primo luogo la personalizzazione dell’abbigliamento, in contrasto con modelli di stile standardizzati, ha preso sempre più piede. In secondo luogo sono molte le persone che, per motivi di sostenibilità o finanziari, preferiscono riparare il più possibile, prima di dire addio al proprio capo di abbigliamento.

Alla stregua di quanto già detto, anche quella del calzolaio è una professione che sembrava caduta in abbandono, ma che invece sta conoscendo una nuova vita. L’abilità manuale anche in questo caso è legata sia alla creazione di calzature uniche, sia alla riparazione, come già detto per il sarto. Per intraprendere entrambe queste professioni potresti seguire dei corsi specifici, ma l’apprendistato presso un artigiano potrebbe essere la soluzione da seguire per apprendere fin da subito tutti i segreti del mestiere.

Strettamente legata a quelle precedenti è anche la figura del falegname, sia per quanto riguarda le riparazioni sia, ancora una volta, per al creazione di mobili o complementi di arredo esclusivi o su misura.

Estetica e cura del corpo

Tra i lavori che richiedono, almeno parzialmente, l’uso delle mani, quelli legati al settore dell’estetica non sembrano conoscere crisi. Tra questi possiamo includere sicuramente i lavori di parrucchiere e di estetista. D’altra parte l’aumento della richiesta di trattamenti di cura per la persona che riguarda sia uomini che donne, ha fatto sì che la richiesta di specializzati nella bellezza fosse in netto aumento. Inoltre questo settore si caratterizza per la nascita costante di nuovi trattamenti, che richiedono una specializzazione ed una formazione costante.

All’interno di questo settore possiamo includere anche la figura del tatuatore, un tempo relegata ad appassionati ed a esponenti delle sottoculture, ma oggi sempre più sdoganata e richiesta. Per tutte queste figure, un corso professionale è di solito sufficiente, anche se la pratica è lo strumento migliore per raggiungere risultati professionali.

La cura del corpo non è però solo quella che riguarda le persone; l’estetica ha preso piede anche per quanto rigaurda gli animali. Si va dalla semplice toelettatura e veri e propri trattamenti di bellezza pensati per Fido e Micio. Il numero sempre maggiore di persone che vive con un animale domestico fa pensare che anche questo lavoro possa essere considerato tra quelli a prova di crisi.

Manutenzione e pulizia

Continuiamo con una serie di lavori manuali che riguardano la manutenzione e la pulizia, sia degli ambienti domestici sia degli spazi comuni e di quelli verdi. Un settore che non sembra conoscere crisi è quello della pulizia di appartamenti, uffici, aziende e luoghi pubblici. Questa professione può essere intrapresa sia come lavoro dipendente sia come idea per iniziare un’attività in proprio.

La pulizia non si ferma però agli ambienti interni; anche la cura ed il mantenimento degli spazi verdi appaiono essere settori nei quali le richieste di lavoro non sembrano conoscere crisi. Anche in questo caso potrebbe trattarsi sia di un lavoro subordinato sia di un’idea per la tua prossima attività imprenditoriale.

Ambiente ed energie rinnovabili

La società contemporanea sta vivendo una riscoperta della natura, probabilmente anche come conseguenza della situazione ambientale e della nuova coscienza sulle tematiche legate al clima. Anche se non del tutto nuove, si inseriscono in questo filone tutte le professioni collegate alla progettazione, costruzione e installazione di strumenti per la produzione di energie alternative rinnovabili (dai pannelli solari alle piantagioni di bambù come produzione di materiale ecosostenibile).

In questo caso non è possibile individuare un solo lavoro, ma piuttosto più figure professionali che si inseriscono in questo settore. Si spazia dagli ingegneri e tecnici che operano e studiano le energie rinnovabili, alle figure addette alla produzione di materie prime legate a questo settore o alla manutenzione degli impianti. In questo caso la formazione necessaria è strettamente legata alla ruolo professionale che intendi ricoprire.

I nuovi lavori del web

Anche in questo caso, più che una singola professione, abbiamo voluto raggruppare un insieme di lavori che solitamente vengono identificati come nuove professioni legate al web ed al mondo digitale in generale. Si tratta di un settore in continua evoluzione, che vede la nascita di figure professionali sempre nuove e che ridefinisce le competenze richieste anche per quelle già attive nel settore.

A titolo di esempio, citiamo i web designer, gli specialisti SEO che si occupano del posizionamento sui motori di ricerca, gli addetti alla pubblicità in rete o alla gestione dei social media, gli sviluppatori di siti e di applicazioni o le professioni di copywriter e content writer, legata alla creazione di contenuti per la rete. In questo settore stanno conoscendo una forte richiesta anche le professioni legate alla realizzazione di grafiche e di video.

Tieni presente che non si tratta di un ambiente di lavoro dove le competenze sono stabilite, ma piuttosto di un settore in trasformazione, che richiede competenze sempre nuove, che rappresentano però un’opportunità anche per chi desidera intraprendere questa tipologia di professione.

Ci auguriamo che questi suggerimenti possano esserti di aiuto e che ti diano almeno uno spunto per raggiungere il tuo prossimo successo lavorativo.