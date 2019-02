Blue Panorama Airlines cerca 80 assistenti di volo: come candidarsi

Siete in cerca di un'occupazione e avete sempre sognato di lavorare per una compagnia aerea? La Blue Panorama Airlines, compagnia di bandiera interamente italiana, è alla ricerca di 80 assistenti di volo certificati da impiegare nelle sue basi operative. Delle 80 persone che verranno selezionate, 50 lavoreranno in Italia, mentre le restanti 30 prenderanno servizio all'estero.

La selezione è aperta a chiunque voglia candidarsi e si sappia relazionare al pubblico con empatia, garbo, dinamismo e, soprattutto, col sorriso. Tutti gli interessati potranno presentarsi agli open day con una copia del proprio curriculum vitae, del passaporto, della licenza Cca e del certificato medico il 19 febbraio, dalle 9,30 alle 18 presso Hotel Holiday Inn Rome - Eur Parco dei Medici in via Castello della Magliana; il 21 febbraio a Milano Malpensa dalle 9,30 alle 18 presso Hotel Hilton Garden Inn in via Giuseppe Mazzini.

Lavorare con Blue Panorama Airlines: i requisiti

Questi i requisiti per candidarsi alla posizione: cittadino italiano o appartenente alla Comunità europea con conoscenza della lingua italiana; se cittadino extracomunitario, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; passaporto in corso di validità, Cabin crew attestation; rapporto medico CC in corso di validità; ottima conoscenza dell'inglese, anche se la conoscenza di altre lingue è un plus. E ancora: disponibilità ai trasferimenti; bella presenza; assenza di tatuaggi e piercing visibili in uniforme; capacità natatorie; automuniti; flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove.

Come chiarito dalla sezione 'Lavora con noi' del sito della Blue Panorama, la domanda potrà essere presentata in via telematica, inviando il cv all'indirizzo mail selezioni@blue-panorama.com, oppure direttamente a mano presso uno dei due Open Day di Roma e Milano