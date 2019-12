Perché le conversazioni sulla politica dovrebbero essere evitate al lavoro

Essere appassionati di politica non è un male, ma potrebbe diventare un problema quando le proprie posizioni differiscono rispetto a quelle dei colleghi o dei superiori. Abbiamo deciso di riflettere su questo tema per spiegarti perché dovresti evitare le discussioni politiche sul lavoro.

Politica e lavoro: evita le divisioni

A meno che tu non sia certo di essere circondato da persone che la pensano esattamente come te, tieni presente che parlare di politica al lavoro potrebbe causare discussioni o situazioni di conflitto. Il motivo è molto semplice: la politica (insieme alla religione), è uno dei temi che maggiormente causa divisioni. Sostenere le tue posizioni e le tue idee è più che lecito, ma nel farlo tieni presente le conseguenze in cui potresti incorrere. Una discussione su un tema politico potrebbe causare un litigio con un collega o con un superiore e questo potrebbe portarti a subire atteggiamenti negativi nei tuoi confronti, a prescindere dai tuoi meriti sul lavoro.

Creare situazioni di conflitto è quanto di meno consigliato ci spossa essere per vivere serenamente sul luogo di lavoro. Ciò non significa che ti stiamo consigliando di rinunciare a sostenere le tue idee. Ogni qual volta dovessi farlo, valuta però quali potrebbero essere le conseguenze di questa decisione.Quando si pensa alla politica, è automatico pensare alla contrapposizione tra i partiti, che soprattutto nel nostro paese, sembra non conoscere mai fine. Presta attenzione però a quanto stiamo per spiegarti nel paragrafo che segue.

Cos’è la politica

La politica non è solo la dialettica più o meno corretta tra il partito X e il concorrente Y. Anche se gli ultimi anni ci hanno abituati alle discussioni politiche come ad una sorta di incontro tra due parti contrapposte, tieni presente che la politica è questo, ma anche molto altro.Non parlare di questo argomento non significa quindi non parlare solo di questioni di attualità, di partiti o di alleanze. La politica, per definizione, va ben oltre e può includere tutte le decisioni, i valori ed i principi che in un certo senso hanno un impatto sulla vita comune.

Per fare alcuni esempi comuni, anche parlare di scuola, sistema sanitario, politiche di accoglienza, pensioni o contratti di lavoro presenta dei risvolti politici. Ti consigliamo quindi di fare attenzione anche a queste tematiche, ma più in generale a tutti i temi che potrebbero creare una contrapposizione nel tuo ambiente di lavoro.

Discussioni e linguaggio

La politica è il tema capace di creare divisioni per eccellenza, ma come ti abbiamo già anticipato, non è certamente l’unico. Teoricamente anche una partita di calcio potrebbe essere un tema divisorio.

Come se ne esce, quindi? A prescindere dall’argomento di discussione, il fattore sul quale dovresti sempre focalizzarti è la modalità in cui ti poni, sul lavoro o altrove. Una discussione, su qualsiasi argomento, non dovrebbe essere un modo per far prevalere le proprie idee, ma piuttosto qualcosa che ci consenta di confrontarsi serenamente, accogliendo le opinioni delle altre persone.

Sostenere una discussione in maniera pacata, misurando le parole e considerando l’altro non è sempre semplice. Un aiuto può venire da alcune regole, come ad esempio quelle sancite dal “Manifesto della comunicazione non ostile”, che individua dieci regole da seguire per comunicare (e anche discutere), senza mai perdere di vista il parere dell’altro.

Tornando all’ambito lavorativo, in molte occasioni è consigliato evitare qualsiasi tipo di conflitto; questo non significa che ti stiamo suggerendo di nascondere o di rinnegare i tuoi valori, ma piuttosto di considerare quanto una discussione potrebbe portarti vantaggi o svantaggi. Se temi che questi possano essere maggiori, forse sarebbe meglio evitare, lasciando la politica e simili alla tua vita privata. Ma anche in questo caso sono necessarie delle accortezze.

E fuori dal lavoro?

Come abbiamo già detto, che tu abbia delle idee politiche è un fattore positivo, come certamente positivi saranno i tuoi valori etici o morali. Se però sul luogo di lavoro tendi a non affrontare questo tipo di argomenti, ti consigliamo l’accortezza di fare in modo che le tue idee non influenzino la tua immagine nemmeno fuori dal lavoro, soprattutto tramite i social.

Ovviamente sei libero di esprimere qualsiasi opinione o idea, ma nel farlo tieni presente se questo fattore potrà essere associato alla tua immagine lavorativa.

Secondo alcuni consulenti di branding ed immagine personale, fare in modo che il proprio profilo lavorativo sia nettamente separato da quello privato potrebbe essere una strategia per non rinunciare alle proprie idee politiche e sociali, senza tuttavia compromettere la carriera o i rapporti di lavoro.

La distinzione tra te al lavoro e te nel tempo libero non sempre è facile da gestire. Nel caso avessi difficoltà nel farlo, ad esempio perché tra gli amici e i contatti social hai sia colleghi sia conoscenti ed amici, fai in modo che gli argomenti maggiormente divisivi, come appunto la politica, possano esser visualizzati solo da poche persone.

Nulla ti vieta ovviamente di condividere con tutti il tuo pensiero e le tue opinioni; anche al di fuori dell’orario e dell’ambiente di lavoro sii però consapevole di ciò che stai trasmettendo. Preparati inoltre a gestire eventuali conflitti, avendo soprattutto cura di non dare un’immagine di te diversa da quella che ti sei costruito (magari faticosamente), sul luogo di lavoro.

Concludiamo con un’ultima considerazione: se il coinvolgimento nelle discussioni non dipende da te, ma vieni tuo malgrado coinvolto, prova ad evitare che esse superino il livello del comune confronto. Anche saper gestire i conflitti e le tensioni sono d’altronde monete che potrai spendere a tuo favore in ambito lavorativo.