Smart working e licenziamenti, la paura del sindaco Sala: "Tornate e presidiate la scrivania"

"Sono molto contento che questo lockdown ci abbia insegnato lo smart working e ne ho fatto ampio uso in Comune, ma ora è il momento di tornare a lavorare. Perché 'l'effetto grotta' per cui siamo a casa e prendiamo lo stipendio ha i suoi pericoli, ovviamente". Parole e musica di Beppe Sala, sindaco di Milano, che qualche giorno fa aveva usato questa frase un po' infelice, almeno nei modi, suscitando non poche polemiche soprattutto sui social.

Oggi il primo cittadino di Milano è tornato sull'argomento e, ai microfoni di "Uno Mattina", ha espresso nuovamente il suo punto di vista, senza cambiare di molto la sostanza delle cose, ma spiegando quali sono le sue reali preoccupazioni. "Io dico a tutti tornate al lavoro e presidiate la vostra scrivania", ha ribadito il sindaco, che comunque ha sempre sottolineato di non essere contro lo smart working in linea generale, tanto che palazzo Marino ne ha fatto ampiamente uso durante l'emergenza coronavirus.

"Il futuro dirà se ho ragione o se sono una Cassandra, ma, conoscendo questo mondo, temo che, dopo le vacanze, ci siano dei piani di efficientamento per dirla elegantemente, in maniera meno elegante dei licenziamenti abbastanza consistenti", ha sottolineato Beppe Sala.

"Adesso che c’è una finestra sanitaria sufficientemente sotto controllo, questo lo dicono i virologi, è meglio tornare al posto di lavoro. Chi è stato a casa ha lavorato - ha proseguito Sala, quasi a voler chiarire la frase della settimana scorsa -, ma se tutti stanno a casa c’è tutto un mondo intorno, ristoranti, bar tassisti, che rischia di non lavorare. Questo è il primo aspetto, però ce n’è un altro che mi preoccupa di più".

E cioè "conoscendo le aziende - argomenta il sindaco di Milano - queste stanno facendo il ragionamento: ma veramente serve tutta questa gente o si può ridurre? Ora siccome i fatturati andranno giù perché la domanda di beni di consumo durevoli è già in discesa - ha concluso Sala -, ecco secondo me stanno già ipotizzando di tagliare il personale".