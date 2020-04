Master online Risorse Umane Bianco Lavoro: "Alta interazione con gli studenti"

La formazione è importante quanto il lavoro stesso. Si tratta dello step che prepara i professionisti del futuro, i quali andranno ad operare nel complesso e dinamico mercato del lavoro. La figura delle Risorse Umane nel corso degli anni ha assunto una posizione strategica nell'organizzazione del lavoro e nel reclutamento di nuove figure professionali. Le più importanti ed affermate aziende scelgono i migliori recruiter specializzati in Risorse Umane, ai quali affidare compiti strategici ed importanti. Parliamo di specialisti con conoscenze approfondite sul versante umano-sociale ma anche amministrativo.

I professionisti del settore sono persone che hanno sviluppato la capacità di fare domande specifiche e mirate, di ascoltare oltre a saper valutare chi hanno di fronte in maniera rapida e tempestiva. Non è tutto, in quanto gli addetti alle Risorse Umane sono anche dei professionisti capaci di creare all’interno dell’azienda un clima favorevole, facendo da mediatori tra manager, dipendenti ma anche sindacati, associazioni di categoria e professionisti esterni.

Tuttavia, oggi, le competenze appena citate, pur essendo importantissime, da sole non sono più sufficienti. Con l’avvento della tecnologia avanzata, applicata sempre di più al lavoro, anche le competenze ed i compiti degli addetti alle Risorse Umane si modificano e si perfezionano. Infatti, oggi, tali professionisti sono chiamati sempre di più, a sapersi destreggiare tra Intelligenza Artificiale, strategie online di recruiting, social recruiting, calcolo ROI di reclutamento, ed ancora formazione, performance e sinergie con gli altri reparti presenti in azienda. Non è tutto in quanto l’addetto alle Risorse Umane diventa un elemento fondamentale sulle varie tematiche di Privacy, smart working, Lavoro inclusivo, gestione dei benefit e le nuove forme contrattuali.

Per soddisfare tutte le esigenze delle imprese moderne, arriva il Master Online in Risorse Umane Bianco Lavoro, disponibile a questo link. Si tratta di un Master organizzato da Bianco Lavoro, la nota realtà editoriale nel settore del lavoro e dell’impresa, facente parte dell’azienda proprietaria dell’internazionale piattaforma di web recruiter Euspert.com. Bianco Lavoro è una realtà editoriale online continuamente aggiornata su tutte le offerte di lavoro, sulle strategie di recruiting, di ricerca occupazionale online e di tutto quello che ruota attorno il mondo del lavoro. Svolge un compito informativo di notevole rilievo, grazie anche alla professionalità di professionisti dell’informazione e non solo.

Marco Fattizzo, fondatore e direttore di Euspert (piattaforma internazionale di Web Recruiting) e Bianco Lavoro, è l’ideatore del Master ed afferma: “Pur essendo completamente online, il Master non si presenta come una mera serie di video pre-registrati, ma ha un'alta interazione con gli studenti grazie alle pagine di discussione presenti per ogni micro-argomento ed i frequenti webinar previsti. Siamo già riusciti a coinvolgere oltre 10 docenti e tutor, ognuno esperto in un'area particolare. Ad esempio abbiamo Rodolfo Duè, founder del TECH JOBS fair, l'importante evento di incontro domanda offerta di lavoro nel settore tecnologico ed industria 4.0. Si occupa per il Master di tematiche legate al social recruiting, intelligenza artificiale e tecnologia. Abbiamo Helena Hagan, specialista in Risorse Umane poliglotta (sette lingue fluenti) che si occupa del delicato tema della valutazione delle lingue straniere nei colloqui e nei processi lavorativi e formativi. Ma non abbiamo trascurato tematiche come l'inclusività, il reverse mentoring e l'intelligenza emotiva, per le quali abbiamo fatto salire a bordo al dr.ssa Eleonora Pizzutti, Coach Professionista, membro ICF e AICP ed Assessor in Intelligenza Emotiva. Naturalmente sono coinvolti anche consulenti del lavoro ed avvocati, per le parti contrattualistiche, giuslavoristiche e GDPR”.

Un percorso formativo online che preparerà gli studenti alle odierne e future sfide che i responsabili Risorse Umane sono chiamati a sostenere, il tutto rimanendo sempre al passo con i tempi, le esigenze aziendali e la tecnologia. I nuovi professionisti del settore devono possedere conoscenze e competenze digitali, oltre ad un approccio di tipo 4.0, è proprio questo che le aziende cercano. Il Master Online in Risorse Umane Bianco Lavoro punta proprio a questo, a dare ai futuri professionisti tutte le nuove competenze di cui necessitano, attraverso un accurato, approfondito ed aggiornato piano di studi. Il Master si compone infatti di 7 fasi, ognuna con un programma specifico. Inoltre, Bianco Lavoro si preoccuperà di segnalare i corsisti che lo desiderino, all’interno della propria piattaforma di web recruiting, dove ad oggi hanno accesso più di 7.000 aziende clienti.

Il Master non è solamente per coloro alla ricerca di un’occupazione nel settore delle Risorse Umane, ma è aperto anche a professionisti già inseriti nel mondo professionale. Fattizzo: “Il Master è molto gettonato anche da professionisti già inseriti nel settore e che desiderano evolversi su aspetti digitali (ad esempio integrazioni con Google for Jobs, ATS, social recruiting, video colloqui) e di Employer Branding in chiave moderna”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iscrizione al Master dà diritto ad un anno di frequenza (il tutto rinnovabile di anno in anno, nel caso in cui si punti ad una formazione continua). Un’opportunità che consente di acquisire online tutte le conoscenze e competenze aggiornate, che permettono ai corsisti di affermarsi professionalmente in maniera rapida e sicura. Non solo, in quanto il Master è studiato anche per coloro che già operano nel settore, aiutandoli a migliorarsi sempre di più nel loro lavoro, pronti ad affrontare al meglio qualsiasi sfida.