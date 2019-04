McDonald's cresce in Italia: 25 nuovi ristoranti e 2.300 posti di lavoro

McDonald's annuncia un piano di crescita per il 2019 in Italia. Previste l’apertura di 25 ristoranti e la creazione di 2.300 nuovi posti di lavoro. Il piano - spiega il gruppo in una nota - si colloca in continuità con lo sviluppo dell’azienda nell’ultimo biennio, con tremila nuove assunzioni che hanno portato il numero totale dei dipendenti a 23mila.

McDonald's assume in Italia

La ricerca di personale per il 2019 interesserà tutto il territorio nazionale: si tratta di 850 posti di lavoro nel Nord-Ovest, altri 470 Nord-est, 560 nel Centro Italia e al Sud e nelle Isole 420 nuovi posti di lavoro. Inoltre, da inizio anno, hanno già preso il via le selezioni per oltre 400 persone, a Milano (città e provincia), Roma, Parma, Ancona, Alessandria, in provincia di Brescia, Salerno e Chieti. Dei 23mila dipendenti che lavorano nei 590 McDonald’s italiani, la maggior parte è composta da donne (62%), che costituiscono anche il 50% degli store manager. L’età media dei dipendenti è 31,5 anni, 30 per i crew, 35 per i manager e 39 per gli store manager. Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald's è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

"Rappresentiamo - ha commentato Massimiliano Maffioli, chief people officer di McDonald’s Italia - un’opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per migliaia di giovani, il primo passo per costruire il proprio futuro professionale e i progetti di vita. Nella selezione dei candidati, le esperienze professionali precedenti non sono ritenute un elemento imprescindibile proprio perché forniamo, dal primo giorno di lavoro, percorsi di formazione in aula e on the job per favorire lo sviluppo della carriera e crescita lavorativa. Ognuno, in McDonald’s, può costruire un percorso unico, sulla base delle proprie esigenze ed aspirazioni. Si tratta di reali opportunità, come dimostra il fatto che oltre il 50% dei dipendenti della sede di McDonald’s Italia ha iniziato il proprio percorso lavorativo nei ristoranti".

Qui il link con le opportunità di lavoro sul sito di McDonald's Italia.