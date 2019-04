Domino's Pizza cerca dipendenti: 300 assunzioni in tutta Italia

Assunzioni in vista per Domino's Pizza, che ha annunciato una imponente campagna di recruiting mirata ad assumere circa 300 dipendenti, alcuni già verso la fine del mese di aprile. Le assunzioni saranno focalizzate principalmente in sei città: Milano, Torino, Modena, Bologna, Genova e Brescia. Una ricerca importante, che include sia addetti alla ristorazione sia addetti alle consegne, ma anche oltre 60 assistant manager, che si occuperanno di lanciare e gestire i nuovi punti vendita della catena.

I nuovi assunti andranno a completare i team Domino's Pizza già attivi e presenti in maniera capillare a Milano, Torino, Modena e Bologna (dove sono previste ulteriori aperture) o formeranno le nuove squadre per le prossime inaugurazioni previste a Genova e Brescia. La campagna di recruitment si colloca all'interno di una strategia più ampia, che vuole accelerare la crescita e far aumentare almeno del 50% il numero dei propri punti vendita nel Nord Italia. La realtà Domino's Pizza, infatti, è al suo quarto anno di attività e ha già all'attivo 23 punti vendita diretti e in franchising.

Domino's Pizza assume: le città e le posizioni

Di recente Domino's Pizza ha anche firmato la 'Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano', un documento varato dall'assessore al Lavoro di Bologna e dalle locali sigle sindacali a tutela dei rider, i fattorini impegnati nelle consegne a domicilio. Per quanto concerne le città dove Domino's è già presente, la ricerca si concentra su Milano (con oltre 100 assunzioni in programma), ma anche a Modena (10), Bologna (40) e Torino (40).

Il capoluogo piemontese, in particolare, è quello che in questo momento ha più necessità della figura di assistant manager: se ne cercano circa 20, infatti, mentre a Milano e Bologna 10 e 2 a Modena. Come annunciato, inoltre, ci sono già altre città nell'immediato futuro di Domino's, a partire da Brescia - dove servono in particolare 5 assistant manager e 15/20 addetti alla ristorazione e alle consegne - e Genova, dove si cercano 10 assistant manager e circa 40 figure operative.