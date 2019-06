I saldi e l'estate portano lavoro: 12mila occasioni in tutta Italia

L'estate è alle porte e molti pensano già alle vacanze, ma proprio questa stagione, in concomitanza con i saldi, può offrire diverse opportunità a chi invece sta cercando un posto di lavoro. Ci sono infatti lavori che non vanno in vacanza e che non riguardano soltanto settori come il turismo e la ristorazione, per cui notoriamente aumentano le richieste nel periodo tra giugno e settempre.

Estate e saldi: 12mila offerte di lavoro

In vista dei prossimi saldi, pronti a partire nella prima settimana di luglio con date diverse di regione in regione, sono più di 12mila le figure ricercate nel nostro Paese nel commercio, la maggior parte delle quali si concentra nei punti vendita di abbigliamento (oltre 7.000) e cosmetici (quasi 4.300), seguiti a distanza dalle calzature, con poco meno di 1.000 posizioni aperte. A mostrare questo scenario è una indagine realizzata da Jobrapido, noto motore di ricerca specializzato nel mondo del lavoro, con oltre 20 milioni di lavori pubblicati ogni mese e 85 milioni di utenti registrati in 58 Paesi, di cui 5,8 milioni soltanto in Italia.

Lavoro, le Regioni con più offerte

La Lombardia, dove i saldi partiranno sabato 6 luglio, è ampiamente in testa alla classifica per regioni, con quasi 4.000 ricerche aperte, seguita a considerevole distanza dal Veneto (oltre 1.400) e dall'Emilia Romagna (oltre 1.300). Toscana e Lazio si fermano poco sotto quota 1.000, seguite da Piemonte e Campania. Tra le grandi regioni, la Lombardia si distingue anche per essere l'unica in cui il settore cosmetici supera quello dell'abbigliamento, con quasi 2.000 posizioni aperte contro poco più di 1.600. In questa contesto, nell'eterno confronto tra Roma e Milano, la capitale con 339 opportunità rimane nettamente indietro, doppiata da Milano, dove le posizioni aperte sono 679.