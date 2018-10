Gucci cerca personale, 900 assunzioni in tutta Italia entro fine anno

Buone notizie per chi sta cercando lavoro ed è attirato dal mondo dell'abbigliamento: Gucci, uno dei brand più famosi al mondo nel settore dell'alta moda, ha intenzione di assumere circa 900 persone grazie agli investimenti effettuati durante lo scorso anno. Come confermato dall'azienda, entro la fine del 2018 sono previste 900 assunzioni di cui una parte è già stata effettuata, mentre sono ancora numerose quelle che devono essere portate a termine tra cui le 400 che riguardano lo stabilimento di Gucci, a Scandicci (Firenze), inaugurato da poco.

Lavorare con Gucci: dove sono le posizioni libere

Le offerte di lavoro interessano numerose regioni italiane: la Toscana, ma anche la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Veneto e la Sardegna. I settori interessati all’ampliamento dell’organico sono:

acquisti,

affari generali-istituzionali,

audit,

business

development&strategy e comunicazione,

creative&design,

customer relationship management,

direzione generale,

e-business-digital,

facility management,

finanza,

gestione prodotto,

it,

legale,

manufacturing-produzione artigianale,

marketing,

merchandising-acquisti,

operazioni-supply chain

logistica.

Lavorare con Gucci: come candidarsi

Per sapere quali sono le posizioni aperte e proporre la propria candidatura basta collegarsi al sito di Gucci e visitare le sezioni “Carriere” e “Lavora con noi”, in cui sono disponibili tutte le offerte lavorative del brand, sia in Italia che all'estero. Inoltre, seguendo le istruzioni, è possibile inviare il proprio curriculum vitae.