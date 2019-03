Quei 4 milioni di posti di lavoro che restano vacanti

I posti di lavoro ci sono, ma non riescono ad essere coperti. Le offerte occupazionali rimangono dunque inevase. I dati ufficiali parlano di 3,8 milioni di posti di lavoro rimasti vacanti nell'Unione europea, ma da questo computo sono escluse - per ragioni statistiche - l'Italia, la Francia, Malta e Danimarca, Paesi in cui lo stesso fenomeno è presente e in crescita. Come segnala EuropaToday, si tratta di un fenomeno in costante aumento.

Secondo le rilevazioni dell'Eurostat, se nell’ultimo trimestre del 2014 il tasso di “job vacancy” nei 28 Paesi dell’Unione europea era in media del 1,6%, oggi la quota è salita al 2,3%. Lo Stato membro con il tasso più alto di posti di lavoro rimasti vacanti è la Repubblica Ceca (6%), seguita da Germania e Belgio (entrambi al 3,4%), Austria (3,1%) e Regno Unito (2,8%). Nel computo - come detto - non sono considerate l’Italia, la Francia, la Danimarca e Malta, e questo perché i relativi uffici di statistica nazionali rilevano solo i posti di lavoro vacanti nelle imprese con dieci addetti in su.

Senza considerare dunque le offerte inevase di una larga fetta della nostra economia, nell’ultimo trimestre del 2018 il tasso di posti vacanti in Italia raggiunge l’1%, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2017 (0,8%). Un tasso che si ritrova un po’ in tutti i comparti dell’economia, dall’industria ai servizi.

A pesare, secondo uno studio dell’Ocse del 2015, è la mancanza di figure qualificate per soddisfare le esigenze delle imprese, un fenomeno chiamato “skill mismatch”, una sorta di asimmetria tra le competenze dei lavoratori e le richieste del mercato.

E proprio l'Italia, fra le diciannove economie avanzate prese in esame dalla ricerca dell’Ocse, risultava il Paese nel quale le competenze erano meno allineate con le richieste del mondo imprenditoriale.