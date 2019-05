Soft skill: quello che devi sapere sulle competenze trasversali

Se sei alla ricerca di un’occupazione o se ti capita di leggere annunci o articoli sul lavoro, probabilmente avrai sentito parlare di soft skill. Ma cosa si intende con precisione con questo termine e quali sono le soft skill che possono riguardare il mondo del lavoro? Te lo spieghiamo in questo articolo.

Soft skill, ovvero le competenze trasversali

Partiamo quindi dal definire cosa sono le soft skill: con questo termine si intendono le competenze trasversali, cioè non specifiche di una determinata professione o occupazione, ma che comunque possono essere spendibili (e talvolta necessarie) nel mondo del lavoro. L’esempio più tipico è il cosiddetto problem solving, che altro non sarebbe che la capacità di risolvere i problemi.

Con questa definizione si intende più precisamente, la capacità di capire un problema ed analizzarlo, per trovare rapidamente la soluzione più adatta ad ogni contesto. Quella del problem solving è tuttavia sono una delle soft skill più apprezzate e richieste nel mondo del lavoro.

Le soft skill più comuni

Ogni tipo di impiego richiede competenze specifiche molto diverse, che possono differenziarsi tra loro anche quando si parla di soft skill. È quindi piuttosto difficile stabilire quali siano quelle necessarie a priori.

Tuttavia possiamo invece riassumere con certezza le competenze trasversali più richieste, tra le quali citiamo l’autonomia nello svolgere gli incarichi assegnati, affiancata dall’autonomia decisionale, la flessibilità e l’adattabilità alle diverse situazioni e condizioni lavorative, la precisione, lo spirito di iniziativa e la capacità di lavorare in squadra.

Dove posso imparare?

Di fronte ad un mercato del lavoro sempre più liquido, con ruoli e professioni sempre nuove, le soft skill assumono un’importanza ancora maggiore. Le competenze trasversali sono inoltre un ottimo punto da valorizzare nella presentazione di sé e nel curriculum anche per chi non ha esperienze lavorative significative o si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro.

Ma dove si acquisiscono queste competenze? Certamente l’aver già svolto un lavoro o una professione contribuisce a sviluppare e a evidenziare le competenze trasversali della persona. Tuttavia le soft skill hanno a che fare anche con la formazione di tutti noi in senso più generale e possono quindi esser estate acquisite anche in ambiti estranei al lavoro, come la scuola, lo sport o le passioni personali.

Un esempio banale può essere la capacità di lavorare in team per una persona abituata da tempo a giocare in sport di squadra; è probabile che fin da piccolo abbia sviluppato la capacità di collaborare con gli altri membri del gruppo, per raggiungere l’obiettivo finale.

Sempre rimanendo nel mondo dello sport, la capacità di problem solving può essere stata sviluppata ad esempio in sport come la vela, dove le condizioni dell’ambiente circostante possono mutare costantemente.

La capacità di analisi del contesto ed essere in grado di trovare la soluzione migliore per quel momento sono certamente un allenamento che porterà a sviluppare competenze di problem solving, spendibili anche in ambiente extra sportivo.

Potrebbe però accadere che tu non sia già in possesso delle competenze trasversali necessarie per un ruolo specifico. Questo non significa che non sarai mai in grado di svolgere quel tipo di ruolo. Semplicemente dovrai allenarti e trovare una strategia per acquisire le competenze sulle quali sei più carente.

Facciamo un altro esempio: se la soft skill che ti manca maggiormente è la capacità comunicativa, potresti seguire dei corsi specifici o allenarti per ottenere maggiore dimestichezza con la comunicazione verso gli altri. Anche solo la pratica o esercizi mirati potranno aiutarti certamente, per questa come per altre competenze.

Soft skill sempre e comunque? No, anzi

Fino ad ora ti abbiamo parlato delle competenze trasversali in termini generici. Tuttavia alcuni ruoli e professioni richiedono la presenza di soft skill specifiche, che potrebbero invece contrastare con altre.

Facciamo ancora una volta un esempio pratico: ipotizziamo che un’azienda sia alla ricerca di una persona da inserire in un gruppo di lavoro già formato, ma non più sufficiente per svolgere gli incarichi assegnati. In questo caso la capacità di lavorare in team sarà indispensabile. Meno importante sarà invece la capacità di assumere la leadership, che potrebbe creare con i ruoli già stabilizzati in un gruppo consolidato.

Sottolineare solo questa capacità potrebbe quindi trasformarsi in un boomerang per il candidato.

Questo non significa ovviamente che la capacità di leadership sia una soft skill negativa, tutt’altro: semplicemente che, come tutte le competenze, anche quelle trasversali non sono sempre adatte ad ogni ruolo e in ogni contesto.

Soft-skill più richieste dal mercato: il caso della fedeltà aziendale

Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, il mercato del lavoro è soggetto a modifiche continue. Le competenze vanno quindi di pari passo a queste trasformazioni. Secondo una recente ricerca, oltre a quelle citate in precedenza, una delle soft skill più apprezzate è la fedeltà aziendale.

Con fedeltà verso l’azienda si intende principalmente il non mettere in atto comportamenti che possano danneggiare l’azienda in qualsiasi modo. Si va quindi dal non divulgare informazioni sensibili, o potenzialmente interessanti per la concorrenza, alla disponibilità all’esclusività, che comporta il garantire al datore di lavoro che non si effettueranno prestazioni di lavoro per potenziali concorrenti. Questo aspetto potrebbe apparire trascurabile per un dipendente, ma lo è certamente meno per un collaboratore.

La fedeltà aziendale implica anche la capacità più profonda di saper individuare i valori dell’azienda e le modalità di comunicazione e di relazione che essa adotta, evitando quindi di mettere in atto qualsiasi comportamento che possa contrastare con questo atteggiamento.

Soft skill e curriculum

Le soft skill sono un aspetto molto importante per comprendere la personalità e le competenze di un candidato. Per questo molti addetti alla selezione del personale consigliano di evidenziarle nel curriculum. Soprattutto le figure con meno esperienza potrebbero far giocare questo aspetto a loro favore, riportando le competenze trasversali prima dell’esperienza acquisita.

Un altro consiglio potrebbe essere quello di riassumere le soft skill che si possiedono in un riquadro dedicato del curriculum vitae, in modo da farla balzare subito all’occhio del selezionatore.

Concludiamo con un numero, che dovrebbe farti capire quanto le competenze trasversali siano importanti: in circa tre offerte di lavoro su quattro le soft skill sono inserite nell’offerta di lavoro. Un motivo in più per fermarsi a riflettere su quali skill hai già raggiunto e su quali dovresti invece lavorare ancora un po’ per raggiungere il posto di lavoro che desideri (o quell’aumento che hai chiesto da tempo).