Stefania ha vinto: annullato il licenziamento per la mamma-cassiera invalida

Stefania è una mamma affetta da sclerosi multipla. Cassiera in un supermercato Eurospin di Vinci (in provincia di Firenze), nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera di licenziamento per aver superato il limite dei 180 giorni di congedo per malattia previsti dalla legge. Ora potrà tornare al lavoro. "Abbiamo contattato la signora Stefania fissando un incontro per annullare il licenziamento, che era partito al raggiungimento dei termini di legge. Non avendo ricevuto alcuna richiesta di aspettativa, non abbiamo approfondito la sua situazione. Di questo ci scusiamo", ha fatto sapere Eurospin.

La storia di Stefania, cassiera dell'Eurospin licenziata e ora reintegrata

"Una battaglia vinta": a dare l'annuncio è anche la Filcams Cgil, che aveva denunciato il caso. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la catena di discount e il sindacato per mettere nero su bianco la revoca del licenziamento. La Cgil aveva anche annunciato uno sciopero nei punti vendita Eurospin dell'Empolese Valdelsa per l'11 luglio. Agitazioni che martedì, quando l'azienda avrà firmato la revoca del licenziamento, saranno annullate.

La donna, affetta da una grave malattia, si era assentata dal lavoro per effettuare le terapie salvavita, un trapianto di midollo osseo e un ciclo di chemioterapia. Invalida e assunta come categoria protetta e con un figlio, si era vista arrivare una lettera di licenziamento a casa per aver superato i giorni di malattia concessi dal contratto.

"Questo caso è inaccettabile e grave - aveva denunciato la Filcams Cgil dell'Empolese Valdelsa -. C’è un pericoloso imbarbarimento della società: sempre più spesso le lavoratrici e i lavoratori sono utilizzati come ‘merce’, e non si guarda più in faccia a nessuno, nemmeno alle persone più deboli e svantaggiate". "Mi auguro che si sia trattato di una svista, di un mero errore da parte dell'azienda, ed il problema si possa risolvere il più velocemente possibile con il reintegro della donna nel suo posto di lavoro", aveva commentato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia.

Poche ore fa il lieto fine: Eurospin ha ammesso l'errore, dando nuova dignità lavorativa a Stefania.