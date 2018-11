Vans assume, posizioni aperte in tutta Italia: come candidarsi

Avete la passione per le scarpe e siete alla ricerca di un nuovo lavoro? Il noto marchio di calzature Vans, famoso in tutto il mondo, soprattutto tra i più giovani, è alla ricerca di nuovi dipendenti per ampliare il proprio personale in diverse città italiane. Da Milano a Roma, passando per Padova e Venezia, le posizioni ricercate dall'azienda sono soprattutto per commessi e store manager, inoltre, candidarsi è semplicissimo.

Vans assume: le posizioni

Come specificato nella sezione dedicata del sito di Vans, le posizioni offerte e le relative mansioni da svolgere sono le seguenti

Commesse o commessi: L’azienda Vans cerca del personale in grado di entrare in contatto con i clienti ed assisterli, dando il proprio contributo alla performance economica dello Store. Principalmente, stiamo parlando svolgere di occuparsi delle operazioni di cassa, nel rispetto delle procedure aziendali e avvalendosi dei training aziendali ricevuti. Bisogna dare il proprio contributo per mantenere il piano vendita e il magazzino sempre ordinato e riassortito; collaborare con lo Store Management e il Team alla più efficace gestione del negozio, sempre con lo scopo di garantire il servizio al cliente. Vans non ha limite di spazio, infatti l’appello è rivolto a tutte le regioni d’Italia.

Commesse o commessi (categorie protette): Il questo caso personale si occuperà di assistenza alla vendita avvalendosi della formazione ricevuta, riguardanti quindi prodotti, servizio al cliente. Dell'assortimento giornaliero del punto vendita, verificando l'adeguata copertura di taglie e modelli. Inoltre, deve verificare costantemente che tutta la merce in spazio vendita sia fornita di antitaccheggio .

L'articolo fa riferimento soltanto alle posizioni libere sul territorio italiano, ma per chi avesse voglia di cambiare aria ci sono offerte lavorative di Vans anche in Francia, Regno Unito, Spagna e Germania

Vans assume: come candidarsi

Controllare le posizioni libere ed inviare la propria candidatura è molto semplice: basta visitare il sito del marchio Vans e collegarsi alla sezione “Lavora con noi”, dove sarà possibile ricercare le varie offerte, selezionando il Paese in cui si intende cercare. Dopo aver aperto la lista di offerte sarò possibile cliccare su ognuna di queste per scoprire maggiori dettagli e con un semplice click sul taso “Candidati ora” si potrà inviare la propria candidatura compilando l'apposito form. Ricordiamo che per accedere a questa sezione occorre prima registrarsi sul sito della Vans.