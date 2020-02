Stop ai super sconti sui libri: diventa legge il ddl "salva librerie"

Approvato in via definitiva in Senato il disegno di legge sulla promozione e il sostegno della lettura. "La legge - come sottolinea il ministro Franceschini - stanzia 3,25 milioni di euro in più per il Tax credit librerie, crea la capitale italiana del libro, sostiene la promozione nelle scuole, e prevede uno sconto massimo al 5% per sostenere le piccole librerie".

In sostanza la legge prevede:

l'istituzione, di un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Il fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura e ripartito annualmente, ha una dotazione di 4.350.000 euro annui dal 2020.

500.000 euro annui a decorrere dal 2020 sono stanziati per il conferimento del titolo di "Capitale italiana del libro" ad una città italiana, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura.

autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di poli di biblioteche scolastiche.

stanzia 1 milione di euro per una "Carta della cultura" destinata ai nuclei familiari economicamente svantaggiati: si tratta di una carta elettronica del valore nominale di 100 euro, utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l'acquisito di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.

viene ridotto lo sconto massimo (dal 15 al 5 per cento e, solo per i libri adottati dalle scuole come libri di testo, dal 20 al 15 per cento) applicabile anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet mentre non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Si segnala che l'art. 2, co. 5,

infine l'art. 10 incrementa di 3.250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano, cosiddetto tax credit librerie.

Franceschini: "Nuova legge per l'editoria"

"L'approvazione della legge sulla promozione della lettura è un importante passo avanti. Non è l'ultima tappa, adesso tutti insieme dobbiamo lavorare a una legge per l'editoria che sostenga complessivamente il settore del libro, sul modello della legge del cinema'' spiega ancora il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

"Voglio ricordare il Tax credit librerie, introdotto nel 2018, che viene oggi incrementato di ulteriori 3.250.000 euro; la direttiva sulle librerie storiche varata nel 2014 per facilitare il vincolo di destinazione d'uso di queste realtà e il bonus cultura per i diciottenni partito nel 2016, prevalentemente destinato dai giovani all'acquisto di libri''.

La legge darà il via ad una maggiore attenzione al territorio. Il Mibact, infatti, dovrà adottare ogni tre anni il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, finanziato con 4.350.000 euro all'anno e predisposto, coordinato e attuato dal Centro per il Libro e la Lettura, anche in relazione ai 'patti locali per la lettura' declinati sul territorio per coinvolgere scuole, biblioteche e altri soggetti privati.