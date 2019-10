A rischio chiusura lo storico sito di Opel Fiumicino: dramma per 62 lavoratori

Sono ore drammatiche per 62 i lavoratori di Opel Fumicino. Come riferisce Sara Mechelli su RomaToday, l'azienda vuole chiudere lo storico stabilimento esternalizzando l'attività del magazzino con un servizio di outsourcing: non più un unico deposito ma tanti piccoli che fanno capo ai concessionari.

Così per i 62 lavoratori, tra magazinnieri e impiegati nel centro di distruzione, sarà licenziamento. La prima procedura aperta e contestata dai sindacati è stata revocata perché "viziata", ma venerdì scorso nel polo della cittadina aeroportuale sono arrivate le nuove lettere da parte dell’azienda: licenziamento collettivo.

Comunicazioni “riservate e confidenziali” che Opel ha chiesto di non divulgare "agli organi di stampa, ai media e in genere a soggetti operanti nel settore della comunicazione e divulgazione al pubblico". Ma a Fiumicino, dove già nelle settimane passate i camion pieni di ricambi sono rimasti in coda fuori dai cancelli del polo, è sommossa.

Opel Fiumicino licenzia, il sindaco: "Comportamento gravissimo"

Duro il commento del sindaco Esterino Montino: "Gravissimo il comportamento di un’azienda che svolge da sempre la propria attività commerciale senza impedimenti e senza limitazioni alcune in Italia, che ha la pretesa di mettere in pochi giorni sul lastrico 62 famiglie e chiudere l’attività senza alcuna interlocuzione e senza alcun rispetto per quei lavoratori che per tanti anni si sono sacrificati per l’azienda e per le istituzioni italiane che l’hanno accolta. Tutto questo è inaccettabile. Spero che la protesta diventi una vera protesta, anche di tipo commerciale, contro un comportamento incivile e non tollerabile".

La richiesta della UilTucs: "Ricollocazione o cassa integrazione"

Entro la fine dell’anno, se non si troveranno soluzioni alternative, per i lavoratori sarà buio profondo. "Purtroppo si è concretizzato quanto sospettavamo al momento della revoca della prima procedura: il tutto è stato ripresentato ex novo. Per questi lavoratori - ha detto a RomaToday Marcello Gregorio, segretario regionale della UilTucs - chiediamo il ricollocamento nel perimetro aziendale: nei due centri di Tiburtina e Collatina. Eventualmente, visto che i capannoni sono in vendita ma in futuro saranno sempre dedicati alla logistica, chiediamo l’apertura della cassa integrazione e l’assorbimento del personale da parte di chi verrà dopo Opel".