La beffa per 52 lavoratori: licenziati via Whatsapp dal supermercato

Perdere il posto di lavoro è già una notizia tremenda per chiunque, ma ricevere il benservito attraverso un freddo messaggino su Whatsapp è sicuramente un'eventualità ancora peggiore. Purtroppo, è quello che è successo a 52 lavoratori di un supermercato Carrefour in località Passovecchio, a Crotone. Ad inviare loro il messaggio di licenziamento è stato il titolare della società Grande distribuzione lametina nella mattina del 16 ottobre, una comunicazione che ha provocato l'indignazione dei dipendenti, che per questo motivo hanno organizzato un presidio di protesta davanti al punto vendita.

Da mercoledì scorso il negozio è chiuso al pubblico perché è stata tagliata la fornitura di energia elettrica, anche se Carrefour Italia ha voluto precisare di non essere coinvolta in questa vicenda, in quanto il supermercato è gestito in franchising da un imprenditore esterno alla società.

Licenziati via Whastapp, Carrefour Italia si dissocia

L'azienda, attraverso una nota, ha voluto condannare la modalità di licenziamento: "Pur non entrando del merito delle decisioni di business, che afferiscono unicamente a questo imprenditore terzo, l'azienda si dissocia fermamente dalle modalità con cui questa decisione, che impatta negativamente su un'intera comunità, è stata gestita e comunicata''.

''Tali modalità – prosegue Carrefour Italia - sono profondamente contrarie ai principi etici di business che contraddistinguono il nostro Gruppo in Italia. L'azienda ha pertanto chiesto immediatamente chiarimenti all'imprenditore ed è pronta ad intraprendere ogni azione necessaria alla tutela e al rispetto delle proprie procedure e del proprio modus operandi".

Come riportano i quotidiani locali, la vicenda ha messo in allarme anche i sindacati provinciali di Fisascat Cisl, Uil Tusc e Filcams Cgil, schierati ovviamente dalla parte dei lavoratori. Nella giornata di ieri, sabato 19 ottobre, si è invece svolto un incontro presso la Prefettura di Crotone, a cui hanno preso parte i rappresentanti sindacali, una delegazione degli impiegati, il sindaco Ugo Pugliese e parte della giunta. Nella giornata di domani è previsto un nuovo appuntamento con Carrefour Italia per capire quali decisioni prendere per non abbandonare al loro destino questi 52 lavoratori e le loro famiglie.

Landini a Renzi e Salvini: "Ti licenziano via Whatsapp e loro parlano di altro"

"Vorrei che Renzi e Salvini parlassero di quello che sta accadendo" nel mondo del lavoro. "A Bologna hanno licenziato 40 rider e a Crotone sono stati licenziati dei lavoratori con un whatsapp". Lo dice Maurizio Landini, segretario della Cgil, a in 'Mezz'ora in piu'' su Raitre. Insomma, a Landini "questi discorsi sul futuro" non piacciono. "Il problema e' il presente, devono rimettere al centro il lavoro e la qualita' del lavoro. Ma di questo non ne parlano".