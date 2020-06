Liquidità per gli enti locali: convenzione Cassa depositi e prestiti-Mef per le anticipazioni

Sottoscritta la convenzione tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. Sono stati altresì approvati i “Contratti tipo” per la concessione delle relative anticipazioni di liquidità in favore degli Enti.

Anticipazioni con restituzione trentennale

La misura – si legge in una nota – si affianca alle ulteriori iniziative governative varate per rispondere alle esigenze dei territori, nell’attuale contesto di crisi sanitaria legata al coronavirus. A beneficiare dell’accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri creditori della Pubblica amministrazione che potranno così ottenere un significativo importo di risorse (12 miliardi di euro): nel dettaglio, otto miliardi saranno destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome e i restanti quattro miliardi serviranno per i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Cassa Depositi e Prestiti comunicherà all’ente beneficiario la concessione dell’anticipazione entro il 24 luglio 2020.

Le richieste delle anticipazioni, che avranno durata fino ad un massimo di trent'anni e saranno regolate ad un tasso fisso dell’1,226%, dovranno pervenire a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020. La convenzione è stata pubblicata sui siti internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Cassa depositi e prestiti.