Litecoin, come funziona il 'cugino' del Bitcoin

Nell'ultimo periodo si parla molto di criptovalute, ma non esiste soltanto il Bitcoin, tra le monete virtuali si sta diffondendo il 'cugino' meno famoso, il Litecoin. La nascita di questa criptovaluta è da attribuire a Charlie Lee e presenta alcune differenze di base con il Bitcoin. Negli ultimi giorni questa valuta ha messo a segno dei rialzi di quotazione importanti, che l'hanno portata a diventare la quinta moneta virtuale per valore.

Le ultime notizie parlano di una crescita dai 140 dollari di partenza fino a 300 dollari per un solo Litecoin, con l'importo complessivo degli scambi che ha raggiunto i 15 miliardi. Si tratta dei massimi storici per questa moneta virtuale, su cui lo stesso inventore ha voluto mettere in guardia gli investitori per il timore di un improvviso ribasso a cui potrebbe essere soggetta.

Bitcoin Core supporters have caused BTC to be too expensive for the average person. For years, price was still reasonable. But then BlockstreamCore forced SegShit on us and sabotaged Segwit2x and caused BTC to be too expensive. Thanks to >1mb blocks, price is back to sane levels. pic.twitter.com/eIZChjKxVr — Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite) 16 febbraio 2018

Investire nei Litecoin al momento è vantaggioso, ma si tratta sempre di un'operazione che può andare incontro a possibili cali repentini. Lo stesso creatore consiglia di non investire su questa criptovaluta se non si è in grado di ammortizzare grosse perdite di valore. Essendo maggiormente spendibile, il Litecoin è stato soprannominato anche “argento digitale”, mentre il Bitcoin è considerato “oro digitale”.

Litecoin vs Bitcoin: le differenze

Osservando il mercato attuale, l'offerta di Litecoin è superiore ai Bitcoin: parliamo di 84 milioni di pezzi per la prima, contro i 21 milioni della seconda. Il grande punto di forza dell'argento digitale è dato dalla maggiore velocità utilizzata nelle transazioni; infatti le operazioni effettuate con i Litecoin richiedono in media poco più due minuti, contro i circa 300 minuti necessari per i Bitcoin. Proprio per questa rapidità, gli analisti finanziari considerano il Litecoin una moneta 'chiave' nel sistema dei pagamenti, considerando il Bitcoin più come una riserva di valore.

E' proprio da qui che nasce il distinguo tra “argento” e “oro” digitale. Il Litecoin consente di avere una maggiore frequenza di conferma nelle transazioni ed una migliore conservazione dei dati, oltre a permettere di effettuare pagamenti istantanei senza alcun costo, indipendentemente dal luogo fisico in cui ci si trova. Sul web esistono diversi software opensource, ossia gratuiti e che non necessitano di licenza, utili per effettuare transazioni con i Litecoin, ma se non si è ancora esperti della materia è consigliabile chiedere aiuto, per non rischiare di 'buttare' i propri capitali in investimenti poco azzeccati. Per reperire qualche 'dritta' si può anche cercare tra i diversi forum presenti online. Va ricordato che, come avviene per il Bitcoin, le transazioni non sono controllate da nessuna autorità.

Dove si acquistano i Litecoin

Come per i Bitcoin e gli Ethereum (un'altra moneta virtuale), i Litecoin possono essere acquistate in maniera semplice dal portale Coinbase, la piattaforma più conosciuta e affidabile, disponibile anche in italiano.

Transazioni sicure

Più o meno tutte le monete virtuali, essendo fondate su algoritmi e calcoli matematici, hanno un livello di sicurezza molto elevato. In particolare i Litecoin presentano un sistema molto efficiente e rapido per le transazioni, che oltre ad essere veloci sono anche molto sicure. Sono sempre di più le aziende commerciali che accettano questo tipo di moneta, fattore che in maniera implicita contribuisce a far aumentare la sicurezza per gli utilizzatori. La forza delle criptovalute è data proprio dal numero di transazioni effettuate e dalla percentuale di persone che lo utilizza. Ribadiamo ancora che, trattandosi di transazioni finanziarie e non di un gioco, è sempre meglio essere prudenti con le monete virtuali, per non correre il rischio di cadere in qualche truffa o di perdere importanti somme di denaro.