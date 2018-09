Luce e gas, che salasso: le bollette italiane tra le più alte d'Europa

L'Italia è tra i Paesi dell'Unione europea con le bollette di luce e gas più alte. Rispetto alla media Ue, i prezzi pagati dalle famiglie italiane per queste utenze sono superiori del 15%. A rivelare questa 'cara' verità è uno studio condotto dal team di Facile.it, che ha confrontato le bollette dell'energia elettrica e del gas dei vari Paesi europei. Secondo queste stime,se in Italia si applicassero le tariffe calcolate come media di quelle europee, il costo complessivo delle bollette di luce e gas si alleggerirebbe del 15%, con un risparmio complessivo pari a circa 240 euro l'anno.

Per calcolare tale importo Facile.it ha preso come riferimento i consumi medi di una famiglia-tipo italiana e ha confrontato, sulla base di questi parametri, le tariffe unitarie dei diversi Paesi dell'Ue rilevate da Eurostat e dalla Commissione Europea (i dati Eurostat fanno riferimento al primo e al secondo semestre 2017; quelli della Commissione Europea fanno riferimento a stime relative al primo trimestre 2018).

Luce, non tutti pagano meno

La prima voce di spesa analizzata è quella relativa alla bolletta dell'energia elettrica che in Italia, considerando un consumo medio di circa 2.700 kWh ed un potenza impiegata 3 kW, è pari a 537 euro. In questo caso, applicando la tariffa ricavata dalla media dei valori europei - che Facile.it ha stimato in un costo lordo per kWh di poco inferiore agli 0,18 euro - il peso della bolletta elettrica italiana si alleggerirebbe di circa il 10%, con una riduzione intorno ai 55 euro l'anno.

Il risparmio sarebbe equivalente a quasi 60 euro l'anno, se si applicasse in Italia la tariffa dell'energia elettrica della Francia o addirittura supererebbe i 100 euro se le tariffe italiane fossero uguali a quelle della Grecia. Di contro, se si applicassero nello Stivale le tariffe spagnole la bolletta annuale aumenterebbe di circa 100 euro; se si usassero quelle della Germania, il conto sarebbe ancor più salato, con un aumento di quasi 300 euro.

Perché paghiamo così tanto

A gravare in particolar modo sul peso totale della bolletta elettrica italiana sono le imposte e gli oneri di sistema che oggi incidono in misura prossima al 29% del costo totale (Fonte Arera). Tra gli Stati europei che fanno meglio ci sono Spagna e Irlanda, dove l'incidenza di tasse e oneri sulla bolletta è pari a circa il 20%, mentre va decisamente peggio in Germania e Portogallo, dove superano il 50% o in Danimarca, dove tali costi arrivano a rappresentare quasi il 68% della bolletta (Fonte Eurostat).

Gas, Italia tra le prime

Quanto all'analisi della bolletta del gas, considerando nuovamente come parametro di riferimento il consumo medio di una famiglia-tipo italiana (1.400 mc l'anno), il costo sostenuto nello Stivale è pari a circa 1.050 euro; se la tariffa fosse pari a quella ricavata dalla media dei valori europei - che Facile.it ha stimato in un costo lordo per kWh di poco inferiore agli 0,06 euro - la bolletta costerebbe intorno al 18% in meno, con un risparmio annuo di circa 185 euro.

Stando ai dati elaborati da Facile.it, l'Italia è tra i Paesi europei con il costo unitario del gas più alto; se si applicassero le tariffe della Germania, ad esempio, l'alleggerimento della bolletta italiana sarebbe di quasi 150 euro l'anno, mentre con i costi del gas rilevati nel Regno Unito alle famiglie italiane rimarrebbero in tasca quasi 350 euro. Andrebbe decisamente peggio, però, se le tariffe italiane fossero uguali a quelle della Svezia; i costi lieviterebbero di oltre 600 euro in un anno.

Tasse e oneri di sistema

Anche per il gas pesano le tasse e gli oneri di sistema. In Italia oggi queste voci arrivano ad incidere per circa il 40% sul totale della bolletta. Fra gli Stati dell'Unione presentano valori più alti solo Svezia, Romania, Olanda e Danimarca, dove il peso di tasse e oneri supera ampiamente il 40%. Peso percentuale più contenuto, invece, in Paesi come Germania e Francia (circa 25%) e Spagna (20%).