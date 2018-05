Pensioni, cosa cambia con l'accordo Lega 5 stelle: si rilancia la quota 100

Lo sblocco politico sulla formazione del nuovo Governo mette nel mirino la Riforma Fornero. Movimento Cinque Stelle e Lega hanno quasi portato a termine un programma di governo basato su alcuni temi condivisi nei rispettivi programmi elettorali e uno dei principali punti di contatto tra le due forze politiche è proprio l'abolizione della legge Fornero di Riforma delle pensioni approvata nel 2011 dal Governo Monti.

Il Movimento 5 stelle e la Lega avevano proposto in campagna elettorale di superare la legge Fornero in un modo praticamente quasi simile:

maggiore flessibilità in uscita tarata sulla famosa quota 100;

la pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica per tutti i lavoratori. Senza penalizzazioni.

Bocciate inoltre le misure di flessibilità introdotte dal Governo Renzi.

Che cosa è la quota 100

Movimento 5 stelle e Lega puntano sul tarare il momento dell'uscita dal lavoro sulla quota 100, ovvere il valore determinato dalla somma dell'età anagrafica e anzianità contributiva

Come mette in evidenza il portale specializzato PensioniOggi resta da sciogliere però il rebus su come declinare l'asticella per accedere alla quota 100 definendo quel minimo di età e contribuzione necessaria per centrare la combinazione richiesta (es. 60 anni e 40 anni di contributi, 62 anni e 38 anni di contributi, 64 anni e 36 anni di contributi).

Un Governo Lega-M5S potrebbe poi provvedere ad una proroga dell'opzione donna e la nona salvaguardia pensionistica provvedimenti che hanno trovato una certa resistenza con la precedente maggioranza parlamentare.

Sicuramente sarà invece messo mano al meccanismo di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita

La revisione potrebbe cominciare dalla platea di lavoratori impegnati in attività usuranti i cui requisiti per il pensionamento dovranno essere raccordati con le modifiche proposte.

Tra le "vittime designate" il meccanismo dell'ape sociale ed il beneficio contributivo per i precoci che a quel punto non avrebbero più ragione di esistere.

E chi attende l'ape volontario?

L'anticipo pensionistico, per cui sono sufficienti, 20 anni di contribuzione ed un'età di 63 anni, potrebbe confluire a flessibilizzare l'uscita per quei lavoratori che hanno un minore requisito contributivo. Che altrimenti dovrebbero attendere l'età di vecchiaia, 67 anni. Con oneri però a loro carico.

Il pacchetto tuttavia si annuncia comunque molto costoso, circa 10miliardi l'anno. Non a caso è si è fatta sentire la voce del Quirinale che citando Einaudi ha lanciato un monito deciso alle proposte "non supportate da risorse finanziarie certe"