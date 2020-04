Al via la campagna #mangiaebeviitaliano a sostegno della ristorazione italiana

Si chiama #mangiaebeviitaliano la campagna nazionale di “sensibilizzazione enogastronomica” per la promozione e la valorizzazione del Made in Italy a sostegno della ristorazione italiana, promossa dal magazine online MangiaeBevi.it in partnership con il portale PostodelCuore.com.

La ristorazione è certamente uno dei settori tra i più danneggiati dalla pandemia da Coronavirus che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, con perdite stimate in 10 miliardi di fatturato nel primo trimestre 2020.

#mangiaebeviitaliano scende in campo al fianco dei ristoratori italiani per offrire loro un sostegno, in un momento molto difficile e delicato, e per far sì che ci siano più opportunità per un veloce recupero dei fatturati, venuti meno in questi ultimi mesi.

La Cucina Italiana, il nostro Patrimonio

La pandemia in atto è destinata a stravolgere radicalmente le nostre abitudini, costringendoci a una nuova normalità, totalmente diversa dalla precedente, con un repentino cambiamento di ritmi di vita, luoghi e possibilità di consumo, stili e necessità alimentari.

All’interno di questo nuovo scenario abbiamo però una certezza: la passione degli italiani per la propria cucina non accenna a tramontare. Al contrario. Mai come adesso si avverte il bisogno di parlare d’Italia, di mangiare italiano, di bere italiano, di ripartire dai nostri immensi giacimenti di bellezza e biodiversità alimentare, valorizzando, tutelando e promuovendo uno dei più importanti patrimoni del nostro Paese, la Cucina Italiana. Simbolo di un’identità nazionale che non teme confronti e che ci ha reso unici nel mondo per la capacità di combinare cultura, buon gusto e genio imprenditoriale.

Ed è proprio sulla promozione del prodotto italiano nella ristorazione che poggia la campagna #mangiaebeviitaliano, al fine di richiamare una clientela più ampia possibile e riattivare un sistema di economie positive orientate al futuro.

Una campagna tesa dunque a stimolare sia il recupero della tradizione, sia della capacità e creatività applicata, nella convinzione che solo attraverso una grande opera di sensibilizzazione sul prodotto Made in Italy, il territorio e l’identità nazionale, sia possibile accrescere la consapevolezza dei consumatori sull’importanza del rapporto tra cibo, salute ed economie sostenibili orientate verso un futuro migliore, di contenuto e tutto italiano.

In cosa consiste #mangiaebeviitaliano

La formula scelta è quella della “cena sospesa”, una forma di pagamento anticipato, ossia una sorta di finanziamento sulla fiducia che viene accordato dal cliente al proprio “posto del cuore”, tenendo la prenotazione per quando sarà possibile tornare nuovamente al ristorante.

Tutto ciò sarà possibile attraverso la partnership tra MangiaeBevi.it e la piattaforma PostodelCuore.com, attraverso la quale sarà possibile acquistare dei buoni da spendere successivamente alla riapertura del ristorante prescelto. Ristorante che riceverà il bonifico del cliente direttamente sul suo conto corrente e senza alcun costo di servizio.

I requisiti per aderire alla campagna sono:

• la promozione e l’utilizzo di soli ingredienti e materie prime italiane

• la promozione e l’utilizzo esclusivamente di bevande e vino italiano

• la creazione di un menu 100% italiano, con indicazione dei produttori interessati

• un prezzo sostenibile con riduzione dal 15 al 30% sui prezzi abituali

A tale scopo i piatti proposti nei ristoranti aderenti all’iniziativa consentiranno di portare in tavola il rapporto tra economia e sostenibilità, cultura tradizionale basata su un cibo sano e italiano, biodiversità e identità dei territori, garantendo la tutela della tradizione gastronomica ed enologica italiana, la promozione della Dieta Mediterranea e quindi di uno stile di vita sano.

Come aderire alla campagna

Aderire alla campagna è semplice. Al ristoratore basterà collegarsi alla pagina web https://www.postodelcuore.com/mangiaebeviitaliano e compilare il modulo di registrazione alla piattaforma.

Le informazioni necessarie saranno: la scelta del menù 100% italiano, specificando la provenienza dei prodotti, la percentuale di sconto applicata all’offerta e la modalità di pagamento prescelta (bonifico, Paypal o Satispay).

Il portale PostodelCuore.com accoglierà i ristoranti aderenti all’iniziativa contrassegnandoli con il nome della campagna #mangiaebeviitaliano, specificando “menu 100% italiano” all’interno della scheda di ognuno.

Ciascun ristorante potrà promuovere uno o più menu #mangiaebeviitaliano con una riduzione variabile, come detto, dal 15% al 30% sul prezzo di listino.

Una volta pubblicati i menu su PostodelCuore.com potranno essere acquistati dai futuri clienti e utilizzati entro un anno dalla data di acquisto, considerando le dovute e ovvie variazioni di essi in base alla stagionalità dei prodotti.