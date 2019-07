Manital, lavoratori da mesi senza stipendio: protesta davanti al Mise

Esplode la rabbia dei lavoratori del Consorzio Manital, lasciati da mesi senza stipendio. Dopo la fumata nera prodotta dall'incontro avvenuto al Mise lo scorso 8 luglio, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno deciso di riaccendere la protesta, organizzando una giornata di sciopero per gli addetti di Manital e consorziate, con appuntamento per venerdì 26 luglio 2019, alle ore 10:30, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico.

"Sono oramai troppi mesi che Manitalidea e le società del consorzio -affermano le sigle sindacali in una nota - non rispettano le scadenze di pagamento degli stipendi e delle altre competenze, causando conseguenze gravissime per i lavoratori esasperati da una situazione inaccettabile che sta causando forti disagi sociali. Gli stessi lavoratori che, nonostante la colpevole inadempienza, stanno garantendo servizi e prestazioni".

Manital, 10mila lavoratori senza stipendio

Come confermano i sindacati, a pagare il prezzo più grande di questa vertenza sono i circa 10mila lavoratori, tra ManitalIdea e le società consorziate, che da mesi sono senza retribuzione. Il consorzio Manital, specializzato nella progettazione, gestione ed erogazione di diversi servizi, è infatti impiegato in appalti pubblici e privati mulltiservizi per committenze importanti su tutto il territorio nazionale, dai ministeri agli ospedali, passando per Consip e Università.

"Situazione economica critica"

La vertenza Manital si trascina ormai dal 2017 quando ManitalIdea ha dichiarato 'difficoltà di riallineamento economico', di fatto ritardando il pagamento delle retribuzioni anche a 90 giorni. Una situazione economica difficile, come descritto anche dalle sigle sindacali: "La crisi di Manitalidea e del consorzio è conclamata dal bilancio emerge una situazione economica critica, che non può ricadere sui lavoratori. Il Mise intervenga e convochi un tavolo di crisi con le imprese, il sindacato, i ministeri e gli enti interessati. Le committenze pubbliche e private -sostengono i sindacati- sono responsabili allo stesso modo, e devono intervenire per sostenere direttamente le retribuzioni dei lavoratori."