ManoMano partner di Croce Rossa Italiana  per la tradizionale manifestazione di Solferino 

In occasione dell’annuale incontro che riunisce i volontari di Croce Rossa a Solferino, nei luoghi che ispirarono a Henry Dunant l’idea dell’Associazione, ManoMano - l’eCommerce europeo di giardinaggio e fai da te – ha portato avanti un progetto di Fai da te mettendo a disposizione un’area relax per tutti i volontari che parteciperanno all’iniziativa.

La community di ManoMano scende in campo in prima linea: i tre maker youtubers Makers At Work, Il Pancalaio Matto e Seby Torrisi hanno risposto all’appello partecipando attivamente al progetto, mettendo a disposizione tempo e competenze e realizzando tutta la struttura che sarà utilizzata come area ospitalità per le migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo per il raduno annuale.

“Abbiamo deciso di sostenere Croce Rossa Italiana nel centenario della fondazione della Federazione Internazionale, mettendo a disposizione il nostro materiale e coinvolgendo alcuni esperti della nostra community. La Croce Rossa Italiana è un orgoglio nazionale ed è davvero importante per una giovane realtà digital come ManoMano poter dare un contributo concreto e tangibile. Se esiste un fil rouge che ci lega, seppur con finalità diverse, è quello del FARE. Per questo abbiamo voluto regalare un’esperienza e rendere omaggio alla Croce Rossa Italiana, realizzando qualcosa per il benessere e il relax dei volontari che dedicano la propria vita e il proprio tempo libero agli altri” ha commentato così l’iniziativa Francesco Caravello, SVP Business Development Southern Europe in ManoMano.

Guarda il video realizzato da ManoMano e i Manomaker in preparazione alle giornate di Solferino: