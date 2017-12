La Camera approva la legge di Bilancio, ora si potrà andare a votare

La Camera dei Deputati ha approvato la legge di Bilancio con 270 sì e 172 no, testo su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo torna al Senato per l'approvazione definitiva. "Incentivi per assumere giovani. Sostegno alle imprese che innovano. Anticipo della pensione per alcune categorie. Risorse per i contratti pubblici. E niente nuove tasse. Grazie a deputate e deputati. Ora al #Senato". Scrive il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, su twitter

"Abbiamo salvato dal crac 250 città, comprese Napoli, Catania e Messina. Abbiamo trovato soldi per il trasporto degli studenti disabili. Siamo riusciti a regolare il mondo del digitale con norme innovative. Gli italiani che avranno interventi diretti saranno circa 5 milioni" sottolinea il presidente della Commissione bilancio della camera e relatore della manovra, Francesco Boccia.

Per effetto degli emendamenti approvati si registra complessivamente un incremento netto sia delle spese, che salgono a circa 113 milioni nel 2018, 196 milioni nel 2019 e 96 milioni nel 2020, che delle entrate previste, circa milioni 192 nel 2018, 210 milioni nel 2019 e 114 milioni nel 2020.

Il disegno di legge di bilancio 2018-2020, comprensivo degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, attesta il saldo netto da finanziare a circa 45,1 miliardi di euro nel 2018, a circa 25,3 miliardi di euro nel 2019 e a 13,3 miliardi nel 2020.

Manovra ultimo atto della legislatura

Il via libera definitivo alla legge di bilancio dovrebbe arrivare sabato mattina in terza lettura al Senato. Il testo arriva a Palazzo Madama dove la Commissione bilancio è già convocata per le 15. Al termine dei lavori della Commissione, che dovrebbero esaurirsi rapidamente senza modifiche, la manovra approderà in Aula per la discussione generale. Con ogni probabilità il governo porrà anche al Senato la questione di fiducia in serata ed il voto finale si dovrebbe tenere, appunto, sabato.

L'aula di Palazzo Madama è già convocata con all'ordine del giorno, oltre la votazione finale sulla manovra, anche altri temi tra i quali lo ius soli (disegno 2092 di legge in materia di cittadinanza).