La Manovra è legge, via libera del Senato. Gentiloni: "Spinta alla crescita"

E' arrivato il sì definitivo del Senato in terza lettura alla manovra per il 2018. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il ddl bilancio sarà legge dello Stato. I voti favorevoli sono stati 140, i contrari 94.

"Il #Senato ha varato la legge di bilancio. Con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il contratto degli statali firmato stanotte era atteso da un decennio. L’Italia merita fiducia", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Il provvedimento è stato licenziato dal Senato senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera. Molte le novità in arrivo: dallo stop alle clausole di salvaguardia con l’aumento dell’Iva agli sgravi per le assunzioni dei giovani under35, dai ritocchi alle pensioni alle risorse per il rinnovo dei contratti degli statali. E ancora dal rifinanziamento del bonus bebè all’innalzamento a 4mila euro della soglia delle detrazioni fiscali per i figli a carico, dal fondo di ristoro per i risparmiatori vittime di crack bancari al taglio del superticket sanitario. Sul fronte fiscale arrivano la web tax l’e-fattura obbligatoria, la riforma delle Agenzie fiscali e il restyling del calendario fiscale. Nulla di fatto, invece, sulle modifiche al Jobs act e sul processo breve.

