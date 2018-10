Manovra, l'Ue boccia l'Italia. Conte: "Nessun piano B"

L'Europa ha bocciato come previsto la manovra finanziaria dell'Italia per l'anno 2019: sotto accusa la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza finanziate in deficit, ovvero aumentando il debito pubblico chiedendo soldi al mercato.

La Commissione Europea ha dato al Governo tre settimane di tempo per fornire chiarimenti sul disegno di legge di bilancio 2019. formalizzando la richiesta di ripresentare il progetto di Bilancio sul 2019, alla luce del fatto che quello attuale "non rispetta né le raccomandazioni del Consiglio europeo, né gli stessi impegni presi dall'Italia".

"Il governo italiano invii il piano il prima possibile non sfrutti le tre settimane nella loro totalità" spiega il commissario per gli affari economici Pierre Moscovici in conferenza stampa.

"Il Governo non ha risposto a nessuno dei tre rilievi della lettera di Bruxelles su deficit, debito e prospettive di crescita, non si tratta di sfumature borderline, ma di una deviazione chiara, netta, riconosciuta e per qualcuno anche rivendicata".

Per il commissario Dombrovskis la manovra italiana va "apertamente e consapevolmente contro gli impegni, e costringe la commissione Ue a rivedere la procedura di infrazione per debito eccessivo".

Manovra, bocciatura Ue senza precedenti

Il collegio dei commissari ha deciso di procedere a questo passo che non ha precedenti nelle procedure previste dal Patto di stabilità e di crescita, ma al tempo stesso l'Ue mantiene il proposito di portare avanti un "dialogo costruttivo con l'Italia".

La decisione del governo dell'Unione Europea era attesa dopo lo scambio di lettere tra l'esecutivo europeo rappresentato dai commissari Dombrovskis e Moscovici, e il Tesoro italiano. L'Ue aveva chiesto di rivedere i contenuti del progetto di bilancio, in considerazione che la previsione di un deficit/Pil al 2,4% nel 2019 criticando anche una previsione di crescita dell'economia sulla quale lo stesso ufficio parlamentare di bilancio aveva espresso dubbi.

La Commissione Europea chiede in poche parole un nuovo Documento Programmatico di Bilancio. Sotto accusa la "deviazione significativa" dalla traiettoria concordata nella precedente legislatura sui conti pubblici, un cambio di rotta "non ammissibile" per un Paese come il nostro gravato da un debito pubblico che pesa per oltre il 130% del Pil.

Conte: "Manovra indispensabile per riportare l'Italia alla crescita"

"Non c'è un piano B" spiega il presidente del consiglio Giuseppe Conte, parlando della manovra in un'intervista rilasciata al quotidiano economico londinese Bloomberg ricordando come nel disegno di legge di bilancio vi sia un tetto al deficit.

"Siamo pronti ad operare una nuova spending review se necessario" assicura il premier Giuseppe Conte ai microfoni di Bloomberg tv.

"La sostanza della manovra non cambia, per me sarebbe difficile, non potrei accettarlo"

Nessuna nuova bozza del Documento programmatico di bilancio verrà inviata dal governo italiano a Bruxelles, nonostante la Commissione Ue abbia respinto il Dpb italiano e ne abbia chiesto uno nuovo, da inviare entro tre settimane a Bruxelles. Secondo quanto assicurano autorevoli fonti di governo M5S all'agenzia Adnkronos sarebbe questa la convinzione dei 5 Stelle: "Siamo sulla strada giusta e non arretriamo di un centimetro"

Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'interno, intervenendo da Bucarest ha spiegato: "Risponderemo cortesemente a tutte le lettere e sono disponibile anche domani a incontrare il presidente della commissione europea per spiegargli come l'Italia crescerà con questa manovra".

"Nessuno toglierà un euro da questa manovra e dalle tasche degli italiani"

Risale lo spread tra Btp e Bund - l'indice tra i titoli di stato decennali italiani e tedeschi - dopo che la Commissione europea ha di fatto bocciato la manovra italiana e richiesto all'Italia di presentare un nuovo documento programmatico di bilancio. Il differenziale tra i Titoli di Stato risale a 317 punti base con un rendimento del 3,53%.